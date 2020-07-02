綠置居現「炒價」　黃遠輝：市民置業盼有彈性　現有轉售限制合適

首個綠置居項目景泰苑於2016年推售，《香港01》發現近期有單位轉手後帳面獲利超過1倍。房委會資助房屋小組主席黃遠輝今日（2日）出席新城電台節目指，不希望資助房屋項目容易流入公開市場，但明白市民希望置業有一定彈性，維持現有轉售限制合適。

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綠置居景泰苑出現炒價，立法會議員、房委會資助房屋小組委員尹兆堅建議，房委會可將綠表買家的限售期由3年增至最少5年，免綠置居淪為炒賣工具。房委會資助房屋小組委員會主席黃遠輝今日出席電台節目後說，資助出售房屋項目折扣率大，不希望容易流入公開市場，但明白市民希望置業有一定彈性，於防止炒賣的前提下保持彈性，維持現有轉售限制合適。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝稱，相信今期綠置居單位全部售出的機會大。（資料圖片）

相信今期綠置居單位可全部售出

去年推出的綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，早前首日揀樓甩底率高達62.5%，黃遠輝稱由於單位面積較小，尤其是柴灣蝶翠苑，對家庭而言選擇較少。不過他說申請者不乏單身人士，加上屋苑交通方便，相信單位全部售出的機會大，而年底前會再有4000個綠置居單位推出。

至於新一期居屋，他說考慮到市民擔心疫情對經濟影響，及樓市下行風險，將根據第2季非業主家庭入息中位數,，再調整新一期的居屋折扣率。