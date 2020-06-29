綠置居2019｜青衣公屋居民有機會買青富苑「換樓」：好似中頭獎咁

以市價49折出售的綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，房委會今日（29日）起邀請中籤者分批揀樓。除了兩個新屋苑外，今期亦重推長沙灣麗翠苑 14伙單位。 開售一小時，麗翠苑已馬上有六伙被選購，而青富苑則有一個單位被看中；相反蝶翠苑的反應較冷淡，開售一小時仍然未有售出任何單位。

首批獲邀的中籤者，於早上9時起陸續到達觀塘綠置居銷售小組辦事處選購心儀單位。（盧翊銘攝）

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蝶翠苑及青富苑分別提供828及2,868伙，合共有3,696個單位。另外亦重售長沙灣麗翠苑14伙單位。

房委會今日共邀請80名申請者到場揀樓，包括部分為受公屋清拆計劃影響的家庭申請者。首批獲邀的中籤者，於早上9時起陸續到達觀塘綠置居銷售小組辦事處選購心儀單位。

麗翠苑重售單位最受歡迎

就現場所見，最受歡迎的是麗翠苑重售單位，雖然只提供14伙，但首一小時已率先賣出六個單位，當中包括售價最貴的2座18樓13室兩房單位，售價341.4萬元；而「最先跑出」的同樣是麗翠苑的448平方呎單位，在揀樓開始後41分鐘已獲選購。

至於青富苑亦售出一個單位，位於B座32樓30室的逾400平方呎。不過，蝶翠苑反應相對較冷淡，開售一小時仍然未無售出任何單位。

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洪先生表示，過去曾申請綠置居及居屋五至六次，惟每次只剩下細單位，或位置偏遠的屋苑。（盧翊銘攝）

重建戶：只會考慮麗翠苑

麗翠苑的最貴的單位，由屬於美東邨重建戶的姚先生一家購得。姚先生說，今次他首次申請綠置居，若今次不能購買麗翠苑單位，就寧願回到公屋單位入住，由於青富苑及蝶翠苑樓花期較長，故不會考慮。

他又指，購買綠置居後，日後毋須再向房署申報資產，加上子女已長大，日後能一起供樓，「做咗業主都開心啲。」

青衣公屋居民：申請綠置居及居屋五至六次

另一買家洪先生表示，他本來居於青衣區的公屋，故心儀青富苑的大單位，「有能力嘅都想自己買返個單位。」他又說，一直希望置業，但難以負擔私人市場，過去曾申請綠置居及居屋五至六次，惟每次只剩下細單位，或位置偏遠的屋苑，故只能放棄，「（今次）好似中頭獎咁。」他說，曾考慮本港的政治問題，但坦言「走唔到」，即使移民到台灣仍要數百萬元。