綠置居景泰苑「炒起」　8個月錄9宗成交　500呎單位賺262萬

本港首個綠置居項目景泰苑於2016年推出，去年已屆滿3年轉售限制，可於第二市場買賣。不過，《香港01》翻查房委會及市場成交紀錄，發現有多宗轉手獲利個案。翻查資料，於2019年底至今有9宗成交紀錄，當中於中層5室、面向內街的單位升值超過一倍；而另一個在中層15室的單位，當年成交價為285.36萬元，轉售價為548萬元，大賺超過262萬元。

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翻查成交紀錄，景泰苑自2019年底起共有9宗成交紀錄，當中面積為493平方呎的15樓15室，2017年1月向房委會一手買入時售價為285.36萬元，惟於今年4月於綠表第二市場的轉售價，已飊升至548萬元，平均呎價為1.1萬元，帳面獲利超過262萬元。而最新的一宗轉售個案為中層21室、面積為397平方呎的單位，原價為220.8萬元，賣方以465萬元售出，獲利244萬元，升值超過1倍。

普遍升值近1倍

根據成交紀錄，轉售單位普遍均升值近1倍，當中有5個單位均售價增幅達1倍以上。升值最多的為22樓5室、面積194平方呎，該單位曾有撻訂紀錄。賣家於2017年8月用112萬元購入，有綠表買家在去年底以270萬在第二市場購入，升值超過1.39倍。

面積192呎單位放售 升值1.5倍

綜合多個地產代理報價，景泰苑現有3個單位放售，分別為於中層的26室及06室、高層的05室。當中面積393平方呎的26室單位，原價約為219萬元，現以約500萬元放售，倘成功交易同樣升值逾1倍。至於高層05室單位，原價為114.8萬元，現以約288萬元放售，增幅更達1.5倍。

綠置居景泰苑現炒價 房委會委員憂淪炒賣工具 倡收緊綠表禁售期

鄧太太估計可以約500萬元轉售現居單位，但未有打算出售單位。（楊凱力攝）

住戶未有打算轉售 憂難另購單位

居於景泰苑近500平方呎大單位的鄧太太，當年以約278萬元購入單位。她指留意到屋苑部分單位轉售價升幅達92%，亦有查詢與自住單位面積相約的轉售價格，估計可以約500萬元轉售。她坦言價格吸引，但認為轉售後難以購買面積相約的其他單位，故無打算出售。她認為綠置居屬資助出售房屋，房委會應收緊轉售限制，以抑制炒賣行為；她又認為就算業主有緊急需要，亦應由房屋署接收單位。

新蒲崗一帶有不少新樓盤發售。（廖雁雄攝）