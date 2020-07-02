紅的商會棄加辣版加價換原方案盡早通過　料11月紅的落旗加6元

港府正審批市區的士(紅的)加價申請，香港的士小巴商總會早前擬提出「加辣版」的加價方案，倡落旗收費狂加6至10元，起錶價建議加到30至34元水平，跳錶收費則維持不變。商會諮詢會員後，大比數通過落旗起錶加價8元，並計劃於本月向運輸署提交新方案。 《香港01》獲悉，運輸署日前主動游說商會，希望業界放棄加辣方案，並維持2018年提交的舊加價方案，換取當局加快處理加價申請。商會理事長周國強承認，已放棄加辣版加價方案，爭取當局盡快「拍板」通過原有申請，料市區的士最快11月可加價。按2018年的加價申請方案，市區的士落旗倡加6元，往後每次跳錶加2毫。

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香港的士小巴商總會上月底向該會會員發出內部文件，建議另行提交加辣版紅的加價申請，就起錶價分別加價6元、8元或10元3個方案諮詢會員，按現時紅的落旗收費24元計，最新落旗價將增至30至34元。

商會理事長周國強向《香港01》指出，會員日前大比數通過紅的落旗加8元，其後跳錶收費維持不變的方案。但他承認，運輸署2日前曾主動游說商會，建議商會放棄加辣方案，維持2018年9月已獲業界共識的加價申請。據他了解，當局審批原方案的細節已準備就緒，倘商會願意讓步，對方承諾會盡快處理加價申請。

香港的士小巴商總會上月底向會員發內部通知，諮詢市區的士加價6至10元建議。商總會理事長周國強稱，日前會內大比數通過落旗加價8元，但因日前運輸署聯絡現決定放棄提出新方案。（消息人士提供）

周國強表示，商會已放棄新加價方案，換取舊加價方案盡快審批。他又稱，舊方案建議紅的落旗收費由24元增至30元，與商會提出的新方案相差2元，但疫情影響下的士業界收入大受影響，故現時僅希望「盡快加到價」。周續指，當局答允會盡快處理加價申請，預料紅的加價最快可於11月「拍板」落實。

另外，周國強承諾紅的加價後，將竭力改善司機服務質素，並要求警方加重拒載罰則；業界亦正研究引入七人車版的士、以及提供定點收費方式，於口岸接載旅客服務。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠稱，傾向沿用2018提交的方案，否則修訂紅的加價方案，相關處理程序需時更長。（資料圖片／張浩維攝）

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠亦傾向沿用2018提交的方案，紅的加價方案一旦有變動，料當局至少額外需時9個月處理申請，但方案維持不變，則有望在今年底落實加價申請。

至於綠的及藍的方面，則未有計劃調整加價方案。新界的士司機協會理事長蔡德啟表示，新界的士（綠的）加價方案無變更，他稱疫情下已損失逾四成生意，認為沿用舊有方案會較為合適，否則會「得不償失」令乘客轉搭Uber。大嶼山的士聯會主席陳金洪亦稱，疫情下沒有旅客來港，生意下跌超過一半，不期望今年內能獲批加價，僅希望客量盡快恢復。

市區、新界，以及大嶼山的士業界於2018年9月向運輸署提交加價申請，當時建議市區的士落旗價加6元，新價為30元。（立法會文件）

根據的士業界於2018年9月向運輸署提交的申請，當時建議紅的落旗收費由24元，加價6元，新價為30元；其後每次跳錶收費增2毫，2至9公里每跳1.7元加至1.9元。而綠的及藍的則分別建議落旗收費加6元及7元，由現時收費20.5元及19元，加至26.5元及26元。