乘客量長期偏低　運輸署決定取消W1巴士線

廣深港高鐵香港段通車近2年，政府初期表示為方便市民來往高鐵西九龍站，招標經營三條巴士路線。今年初，運輸署已表示，由於乘客量持續偏低，建議取消由城巴經營的W1線，即來往金鐘站（西）巴士總站及西九龍站巴士總站路線。近日署方正式表示，認為取消路線後不會對乘客造成太大影響，故決定今年第三季落實取消。不過受新冠肺炎疫情影響，該線由今年初已暫停服務。 城巴回覆表示，為配合高鐵通車，城巴於2018年開始營辦W1線，不過開線以來，載客率持續嚴重偏低，根據2019年12月中服務調整後的營運紀錄，全日最高一小時的載客率不足兩成，全日平均載客率更低於一成，因此公司於「2020至2021 年度巴士路線計劃」中，建議取消W1號線，以善用巴士資源。城巴稱，往來金鐘及西九龍站的乘客可乘搭914號線。

在高鐵香港段通車前，運輸署建議開辦3條特快的專營巴士路線，以配合高鐵西九龍站的交通需求，最終由城巴經營W1線，九巴則承辦W2及W3線，當中現時落實取消的W1線，來往金鐘站（西）巴士總站及西九龍站巴士總站。該線於2018年9月23日正式營運。

在新冠肺炎疫情影響下，高鐵站關閉至今，W1線亦自1月30日起暫停服務。事實上，今年初運輸署的《2020－2021年度油尖旺區巴士路線計劃》，已建議取消W1線，當中提到路線開辦至今，乘客量持續偏低，最繁忙一小時的載客量僅17%。

W1線於2018年9月23日正式營運。（城巴圖片）

運輸署早前於油尖旺區議會商討方案後，近日正式落實文件中的若干建議，包括取消W1線。根據運輸署的文件，雖然有區議員反對取消路線，但現時往返高鐵西九站及中環、金鐘一帶的乘客，可改乘914線，故認為取消W1線後，不會對乘客造成太大影響，決定落實取消。署方稱，會留意之後914線的乘客需求變化，適時與巴士公司商討調整服務。翻查資料，914線來往天后及長沙灣海麗邨，途經港鐵柯士甸站。

在疫情爆發前，W1線的載客量已一直偏低，根據2019至2020年度的特別財委會，2018年底W1線於繁忙時段開往西九站的載客率為17%；從西九站開出則為10%。當時署方表示，檢討乘客需求後，已批准W1線的班次由10至15分鐘一班，縮減至10至25分鐘。到2019年底，班次進一步減至30至35分鐘一班。