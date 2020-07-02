新冠肺炎｜再多9宗巴基斯坦及印度輸入個案　7人乘KA734抵港

衞生防護中心今日（2日）公布，截至下午4時新增9宗新型冠狀病毒肺炎個案，其中1人從巴基斯坦出發，乘坐阿聯酋航空EK380抵港，其餘8人均從印度返港，當中7人同機乘坐港龍航空KA734於昨日（1日）抵港。 新增的患者包括一男一女兩歲童，其中男嬰的母親稍早已經確診，而女嬰則與26歲母親同於今日確診。患者當中共4人有病徵，全部人均由檢疫中心送院。

▼新一輪限聚令放寬措施▼

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衞生防護中心透露，今日新增的9宗個案患者，一人來自巴基斯坦、餘下8人來自印度，全部屬輸入個案。患者年齡介乎2至40歲，包括兩名兩歲童。

其中第1236宗個案、2歲男童無病徵，其母親是第1231宗個案、28歲女子，兩人自去年12月起於印度逗留，至6月30日乘坐埃塞俄比亞航空ET5611抵港。另外，第1240宗個案、2歲女童曾流鼻水，她的母親是第1241宗個案、26歲女子，兩人自今年1月21日起逗留於印度，至昨日返港。

中心稱，8名印度輸入的患者，除了2歲男童外，其餘7人均是同機乘坐港龍航空KA734，於昨日抵港，當中4人有病徵。至於巴基斯坦返港的第1235宗個案、40歲女患者，則乘坐阿聯酋航空EK380於6月30日抵港。9名患者全部由檢疫中心送院，分別留醫東區醫院、聯合醫院等。

是日無新增本地感染個案，昨日一名住在美田邨的無外遊婦人疑遭美國返港家人感染，中心今日到所住大廈派發深喉唾液樣本瓶，料明日（3日）起收集居民樣本做病毒檢測。

醫管局：仍有107確診病人留醫 1人危殆、其餘穩定

醫院管理局發言人公布，截至今日中午12時，過去24小時再多三名確診新型肺炎患者康復出院，個案編號分別為1136、1149和1166，至今累計有1,120名確診或疑似病人康復出院。發言人稱，現時共有107名確診病人分別於八間醫院留醫，其中第595宗個案情況危殆，其餘106人情況穩定。目前公立醫院已啟用602間負壓病房，合共1,170張負壓病床。