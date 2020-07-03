教育事務委員會加插討論教科書　葉劉淑儀被泛民批無諮詢不符程序

立法會教育事務委員會今早（3日）召開會期最後一次會議，首先討論由主席葉劉淑儀加插的幼稚園、中小學教科書及教材編製議程。多個泛民議員批評葉劉調動議程的決定，未有諮詢議員意見，做法不符合程序公義，直斥做法專橫、有權用盡。葉劉反駁已徵詢法律意見，根據議事規則行使主席權力，有權決定開會時間、地點及議程。泛民不滿葉劉主持手法，一度有議員走到主席台前理論，要求處理規程問題，最終四人被驅逐離場，會議亦一度暫停十分鐘。

立法會教育事務委員會主席葉劉淑儀主席會議的手法惹起泛民議員不滿，四人被指違反議事規則離場。（梁鵬威攝）

泛民批私自調動議程獨裁 葉劉反駁：符合議事規則 事前已諮詢教育局

立法會教育事務委員六月初以12票對12票，否決召開特別會議討論幼稚園及中小學教科書及教材編製動議。不過，主席葉劉淑儀不認為議案被否決，只是沒有通過，同月底指示召開特別會議，惟會議未達法定人數而流會。

葉劉期後調動今早（3日）委員會的議程，抽起原先有關STEM的項目，改為討論教科書及教材編製，惹起泛民議員不滿，會上連番批評她未有諮詢議員意見，做法獨裁、專橫、有權用盡，違反程序公義。

葉劉反駁已徵詢法律意見，根據議事規則行使主席權力，有權決定開會時間、地點及議程。她續指，事前已諮詢教育局意見，局方已準備文件，同意可押後討論STEM議程，形容調動「無麻煩。」葉劉又不承認月初特別會議的動議表決，僅稱是民建聯張國鈞的「來信要求」討論。

泛民要求處理規程問題 四議員被逐離場

工黨議員張超雄反駁，該次會議已將張的去信要求口頭修訂為議案，並投票付諸表決，斥葉劉未有陳述事實。委員會副主席、教育界議員葉建源批評，葉劉的主持手法是輸打贏要，直言即使勉強要討論教材編製，可將有關議程放置最後，延長會議處理，毋須取消等候三年的STEM議程，「小學生都識排隊啦，無規無矩!」

葉劉重申主席調動議程的權力，反指葉建源提出「打尖」要求委員會芬蘭訪問報告，亦有接受對方意見，優先放入議程。不過，葉建源反駁，議程是經由多個參與芬蘭團的議員要求討論，得到同意後才在委員會討論。葉劉未有於會上澄清，堅持進入下一項議程。民主黨議員許智峯走到台前向主席潑水，黃碧雲則搶咪發言，被驅逐離場。會議一度暫停10分鐘。陳淑莊及毛孟靜在席上提出規程問題，被指「喧嘩」，同被要求離開會議室。