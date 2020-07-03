CU Mask｜下周起可代領口罩　獲授權者每次最多可代領兩個

政府早前公布全民派「銅芯抗疫口罩」（CU Mask），創新及科技局今日（3日）宣布，下周一至7月15日期間，市民可授權他人到全港郵政局代領CU Mask；而房委會轄下公共租住屋邨及房協轄下出租屋邨的居民，亦可授權他人到其屋邨辦事處代領。每名獲授權人士每次最多可代領兩個口罩。

▼銅芯抗疫CU Mask簡介▼

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到郵局代領 要出示授權證明

若在郵政局代領，獲授權人士須向職員出示授權人的身份證副本，以及其簽署的授權證明正本或副本。至於獲授權人士，亦要向職員出示其香港身份證正本，以證明其身份。

授權證明須包括授權人姓名及香港身份證號碼、獲授權人士姓名及香港身份證號碼，以及註明授權索取成人尺碼CU Mask。授權證明樣本已上載至網站（qmask.gov.hk）以供參考。

到屋邨辦事處代領 要出示租約正本

若為房委會及房協屋邨租戶在屋邨辦事處代領，獲授權人士須向職員出示授權人所居住單位的租約正本，及其香港身份證副本，租約上必須列有授權人的姓名，毋須另行出示授權證明。獲授權人士亦須向職員出示其香港身份證正本，以證明其身份。

政府向全民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」（Cu Mask），凡持有身分證者，即可免費獲派乙個。（資料圖片／高仲明攝）

每次最多可代領兩個口罩

局方表示，郵政局或屋邨辦事處職員，會即時將授權人的身份證號碼輸入電腦或手提裝置，若確認授權人未曾索取，職員便會派發一個成人尺碼的CU Mask予獲授權人士，每名獲授權人士每次最多可代領兩個口罩。



除了核對授權人的資格外，職員亦會將獲授權人士的姓名及香港身份證號碼輸入電腦或手提裝置，並即時發送至政府資訊科技總監辦公室的中央系統。局方強調，他們純作有關口罩的發放記錄，郵政局或屋邨辦事處的電腦或手提裝置不會儲存市民（包括授權人和獲授權人士）的香港身份證號碼或其他個人資料。