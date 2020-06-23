CU Mask︳林鄭投訴「銅芯口罩」：麻麻地...可能洗得多、鬆咗

行政長官林鄭月娥今早(23日)出席行政會議前見記者，發言期間所戴「銅芯口罩」頻頻下滑、鬆脫，需要中途整理，最後更忍不著稱「今日個口罩麻麻地，唔知點解，可能洗得多，鬆咗」。

林鄭今早所戴的「銅芯口罩」，明顯較為寬鬆，不時向下滑，甚至露出鼻孔，令到林鄭於發言時頻頻用手將口罩推上鼻樑。當林鄭講及有關保就業計劃的最新進展時，其「銅芯口罩」一度鬆脫，需要她「停一停」用雙手整理口罩，並向記者笑言：「今日個口罩麻麻地，唔知點解，可能洗得多，鬆咗」，之後更索性除下口罩飲水。

↓↓↓ Cu Mask正確清洗方法及注意事項 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

新型冠狀病毒肺炎疫情自年頭在全球爆發以來，市民為抗疫，近乎全民戴口罩持續多月至今，並曾爆發搶購潮。幾經等待，政府終於今年5月5日公布向全民免費派發可重用口罩「銅芯口罩」(CU Mask)，並強調口罩可水洗以及重用約60次。

不過外界對於這個遲來的「銅芯口罩」反應麻麻，有市民及政界人士形容「銅芯口罩」造型似內褲，而港大化學系博士鄺士山（K Kwong）早前也批評「銅芯口罩」有三大嚴重設計錯誤，包括鼻樑無鐵線易漏氣、濾芯有衣車針孔或影響效能，以及銅線脫落恐吸入人體。「