DSE歷史科｜考生不滿取消試題求覆核　官指未涉程序不公裁敗訴

考評局早前取消本年中學文憑試（DSE）歷史科中，一條涉及中日關係的題目，一名中六的考生因此提出司法覆核。案件今（3日）在高等法國續審，對於考評局認為取消試題不會引起寒蟬效應。申請人反指，考評局的做法正是基於只有一種歷史觀，會引發起寒蟬效應。法官聽取陳詞後，下午4時30分下判詞，並稱認為作出取消試題的過程中，未有程序不當或不公平的情況，故裁定申請人敗訴。

申請人為盧銘然（譯音），答辯人為考評局，教育局則為利害關係方。

涉案題目問考生是否同意「1900年至1945年間，日本為中國帶來的利多於弊」。

申請人的律師陳辭指，考評局有既定的檢討機制，但局方取消試題決定前，並無依從相關程序。考評局卻回應指，是次決定是學術判斷，又指若判申請人勝訴，將會對很多考生做成不便。

教育局的律師今日繼續陳詞時稱，試題事件引發爭議，若教育局在事件中保持沉默，情況並不理想。若教育局私下向考評局表達，若之後遭人發現又會惹來多方批評。

申請人卻反駁指，考評局的取消試題是基於只有一種歷史觀，會對日後的教學造成寒蟬效應，又指考評局有既定的檢討機制，局方取消試題決定前，並無依從相關程序，再者，特首及教育局局長對事件表態用語強烈，認為對向考評局施壓。

惟考評局回應指，局方委員會的決定是「學術判斷」，未有證據顯示屬政治決定，又指本案爭議狹窄，不會造成寒蟬效應。

案件編號：HCAL 1087/2020