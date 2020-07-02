DSE歷史科｜應屆考生指林鄭楊潤雄用詞強硬　欺凌考評局

考評局早前取消本年中學文憑試（DSE）歷史科中，一條涉及中日關係的題目。一名應考歷史科的中六學生不滿考評局的做法，提出司法覆核圖推翻該決定，案件今(2日)在高等法院審理。申請人律師陳詞指，考評局在過程中未經既定程序。而特首林鄭月娥和教育局局長楊潤雄同詞強硬，不斷向考評局施壓，形容政府在「欺凌」考評局，最終令考評局取消涉案試題。

申請人盧銘然（譯音），答辯人為考評局，教育局則為利害關係方。

試題多因涉課程大綱以外內容才被取消

代表申請人的律師陳詞指，香港的文憑試在設定考題和檢討試題方面，都有既定程序。在檢討方面，在考試後成立委員會檢討。惟申請人質疑，考評局是次取消題目未有經過既定程序。律師指，自2012年起，文憑試共有15條問題被取消，都是選擇題，且都是涉及試題在課程大綱以外等原因。

楊潤雄林鄭表態用詞強硬

律師又指，考評局在起初的新聞稿中都未有提及取消題目。惟教育局、局長楊潤雄和特首林鄭月娥等就事件表態，而且用詞強硬。如楊曾表示局方會派員到考評局，了解出題及審批機制，林鄭更形容事件屬專業失誤。

律師指，教育局、局長楊潤雄和特首林鄭月娥向考評局施壓，形容政府是「欺凌」考評局，而考評局決定則考慮了不相關的因素。

若申請人勝訴影響大

考評局的代表回應指，取消議題的決定屬學術判斷，即使有人不滿該決定，也不代表它是政治決定。又指是次爭議的範圍有限，不會引起寒蟬效應。若判申請人勝訟，涉及重新計法等事項，需花費不少時間，屆時連帶到海外升學的考生，亦受影響。

對於申請人引用考評局前秘書長蔡熾昌的說法，指取消試題是有既定的機制，但考評局是次未有跟從相關程序。考評局代表指，蔡是前秘書長，未有相關資料。

案件明續。

案件編號：HCAL 1087/2020