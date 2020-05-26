DSE歷史科｜黃錦良批試題具引導性違專業　葉建源指可分學生高下

中學文憑試歷史科一道試題要求考生評論「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」引起爭議，有意見質疑題目中提供的史料偏頗，考評局稱約57%考生回答「弊多於利」，約38%考生回答「利多於弊」，認為有考生被誤導。 教聯會主席黃錦良今日（26日）稱，數據證明題目設計令考生受引導、利益受損，料考生只按偏頗資料作答必然會低分。他又稱，題目除違反專業外，亦在道德價值的判斷有問題，認為現時有現象是「泛通識化、泛批判化」，強調對於不爭史實再作批判屬完全不適。 立法會教育界議員葉建源反駁，試卷設計向來有區分學生高下，會刻意提供有問題的資料，學生作答有差別、試題有難度是正常，「我哋講緊文憑試，要入大學、要分五星星」。他擔憂今次事件會令設計試卷的人自設禁區，影響教育質素。

DSE歷史科題目。

教聯會主席黃錦良及立法會教育界議員葉建源，就具爭議的歷史科試題接受港台節目《千禧年代》訪問。黃錦良稱對有38%考生答利多於弊、更有17%回答「只有利」感意料之外，認為題目有強烈引導性，出題有違專業。他又稱，題目所提供的史料偏頗，考生若按此作答只會空泛無力，必定低分，有損學生利益。他續指，題目對道德價值的判斷亦有問題，形容現時出現「泛通識化、泛批判性」，對於不爭的史實再作批判完全不適合。

雖然考評局從無公布該題評分準則，但黃錦良認為既然出題題目有問題，相信評分標準同時有問題。他又指題目已在社會引起很大爭議，若不取消題目會影響評卷人的情況，連帶影響評卷結果。

未公布評分準則 加諸罪名屬不妥

葉建源反駁黃的說法，強調試題設計有區分考生能力的作用、能分辦出史料不全的就會取得較高分，「我哋講緊文憑試，要入大學、要分五星星」，有難度是正常。葉估計今次試題要求學生需回答1900-45年間後段的史實，即必須回答日本侵華史實才可作答，而考評局數據顯示，57%考生分辦出題目要求。

他認為學生若被引導，因學生不知當中史實，只抄題目中的史料，必然取低分。他又認為評分準則未公布之前，不應加諸罪名稱題目存在道德問題。

教聯會否認有禁區 但出題要體現專業

葉建源稱，以往考評局在試後會有「賽後檢討」，今次在教育局的巨大壓力取消試題，形容今次是首次造出一個不能討論的禁區，他擔憂對於日後的教學帶來問題，再有考評局人員出題時會思考，部份議題是否可以討論，「老師點教、學生點學？」黃錦良則不認同有禁區，稱國際上多人對考評局有信心，但他同時認為社會趨向政治化，出題時要有敏感度，更需有專業的體現，不需擔心有限制。

節目聽眾張先生質疑教育局決定是「有學生答錯題目就等於條題目錯」，認為同樣道理律政司若打輸官司應該問責 及減薪，而嚴先生則認為日本侵華傷害大，不應問此題目，「有無諗過中國人感受？」

黃錦良回應指，教育目標要培養對國家的感情、國家觀念，同意題目無考慮侵華期間約三千五百多萬中國人死亡的傷害。葉建源則稱題目並無美化日本侵華，但題目本身無引導學生，他認為需將它看成試題，而非政治取態。