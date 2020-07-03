女侍應帶備油漆見警即跑　官推斷有意圖損壞財物　判罰款5千元

女侍應去年11月12日三罷「破曉行動」當日，涉在鵝頸橋橋底攜有含微量汽油的黑色液體。她否認管有物品意圖損壞財產罪，早前受審。裁判官香淑嫻今（3日）於東區裁判法院指，被告於清早與同樣穿深色衫的人在港島交通匯處四處張望，見警察後轉身奔跑，期間一直拿著含輕微汽油的黑色油漆，卻沒帶備使用油漆需要用到的工具，唯一的合理推斷是被告意圖用該些液體損壞財物，遂裁定被告罪名，並判處罰款5000元。

女被告鄭欣雪（22歲）被裁定於去年11月12日在灣仔堅拿道西24號外保管一個黃色樽，載有約410毫升黑色液體，內含微量汽油。

黑色液體為油漆含微量汽油

控方早前呈上政府化驗師的檢驗報告，指黃色樽內黑色液體為油漆，並含微量汽油；從被告身上搜出的兩雙手套，留有黑色污跡，其化學物質也與樽內液體吻合。裁判官接納該化驗師的是可信可靠的專家證人，並信納其報告結果，而辯方也同意該黃色樽由被告管有。

油漆非由原裝器皿盛載

裁判官又指3名警員的供詞互相吻合，是誠實可靠證人。她分析指，案中的黃色樽不是原裝的盛油器皿，有人注入涉案液體，再以保鮮紙裹住樽身。因警員發現有液體從樽蓋滲出，而被告的手套沾有污跡，裁判官遂判定被告有意圖使用樽內液體。

被告見警察即轉身逃跑

裁判官又留意到被告沒有帶備一般使用油漆時需要用到的工具。當時近早上8時，為上班時間，不少商店仍未營業；地點乃港島市區核心地帶，即使路面未有擠塞，但屬交通匯點。被告與數名同樣穿深色衫的人四處張望，看見警察後轉身奔跑，期間一直持著黃色樽。裁判官表示，基於上述情況，唯一的合理推斷是被告意圖用樽內液體損壞他人財物。

認為被告準備在適當時機使用

她續道，被告一直拿著黃色樽，是準備在時機合適時隨時使用。如物體沾上樽內液體，至少會損害表面，需清洗後才可回復原貌。

辯方大律師黎建華求情透露，被告為了在日間照顧行動不便、患老人癡呆症的祖母，夜晚任職侍應。她是初次犯案，案中沒有財物受損壞，涉案液體也不是非常危險的物質，望法庭判處罰款。

案件編號：ESCC2554/2019