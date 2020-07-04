新冠肺炎｜6月機場入境人次按月升多兩成　連續四日逾千人抵港

新冠肺炎疫情緩和，昨日新增五宗外地輸入個案。衛生署昨日公布，因應近日抵港人數大增，如人數超出亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心及富豪東方酒店的每日可容納人數上限，會按風險評估採取分流措施。署方回覆查詢指，兩個中心每日合共可容納上限為1,200至1,500人。 翻查近月本港機場入境數字，6月有28,356人抵港，比5月多出兩成。6月每日平約950人來港，5月則平均有約747人，而自本周二起，連續四日平均有逾千人抵港。

衛生署昨日公布，因應近日抵港人數大增，如人數超出亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心及富豪東方酒店的每日可容納人數上限，會按風險評估採取分流措施。（資料圖片）

本周連續四日逾千人抵達本港

港府於3月23日宣布因應疫情採取「封關」措施，所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境，除小部份人士可獲豁免，包括本港居民的配偶或未成年子女、履行官方職責的各地政府人員等。

根據入境處機場入境旅客流量，6月有28,356人抵港，比5月的23,177人多出約22%。6月每日平均約950人來港，每周平均有三日單日錄得逾千人抵港；最多一日為上月21日，有1,461入境到港。而自本周二起，連續四日均有逾千人抵達本港。

在現時的衛生檢疫措施下，由國際機場入境的人士，將獲安排到位於亞洲國際博覽館的衞生署臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，以獲得檢測結果。在下午或晚上抵港的乘客，其檢測結果將不會在同日內完成，故會獲安排到九龍城富豪東方酒店等候檢測結果。

在下午或晚上抵港的乘客，由於他們的檢測將不會在同日完成，衞生署會安排他們乘坐專車到位於富豪東方酒店等候檢測結果。（資料圖片）

亞博、富豪合共每日可容納上限為1200至1500人

衛生署昨日公布，由於近日經國際機場抵港人士的數量大增，署方檢視亞博的臨時樣本採集中心及富豪東方酒店每日可容納人數上限後，認為有需要調節相關檢測結果的等候安排。署方回覆查詢指，兩個中心每日合共可容納上限為1,200至1,500人。



署方指，如預計當日抵港人數超出兩個中心可容納的人數上限，署方會按風險評估採取分流措施，來自風險較低地區的抵港人士，在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，獲准直接自行前往指定地點進行14天強制檢疫，毋須在場等候檢測結果。