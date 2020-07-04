新冠肺炎｜10滯港內地人傍晚完成檢疫離開鯉魚門　凌晨機遣返杜拜

11名內地人上月20日乘搭阿聯酋航空「疫機」EK380來港，因被拒轉機回內地而滯留機場禁區。由於同機有逾20名乘客確診新冠肺炎，上月24日事件曝光後，衞生署安排仍然滯留機場的10名內地人，到鯉魚門渡假村檢疫中心進行檢疫，直至今日完成14日檢疫。據了解，他們會於傍晚被安排離開檢疫中心，直接載往機場禁區，明天凌晨乘坐阿聯酋航空航班返回杜拜。 另外，目前滯留在機場禁區內仍有3名旅客。不過一名旅客因自身疾病而已送入北大嶼山醫院，另一名滯留長達3個月的男子已入境香港，意味近日再多兩名旅客抵港後滯留在機場。由英國來港的內地老婦，仍拒返回出發地倫敦，至今在機場滯留22日。

據了解，10名內地旅客於傍晚會被安排離開檢疫中心，並於明天凌晨乘坐阿聯酋航空航班返回杜拜。 （資料圖片）

10人兩度毒檢測全為陰性

11名內地旅客於6月20日乘坐阿聯酋航空EK380來港，欲轉機到內地但被拒，結果滯留於機場5天，只有一人願返回杜拜，其後衞生署稱由於他們所坐航班有超過20人（至本月3日增至28人）確診，安排餘下10人入住鯉魚門度假村檢疫中心，當時病毒檢測全為陰性，今天檢疫期滿。

據了解，他們會於傍晚被安排離開檢疫中心，送到機場禁區，並於明天（5日）凌晨乘坐阿聯酋航空航班返回杜拜，並不能回內地。

衞生署稱，這批人在7月2日已接受另一次病毒檢測，全部人的檢測結果呈陰性反應。阿聯酋航空發言人稱，該批旅客將於檢疫隔離完成後，安排送返出發地杜拜，但未有透露航班編號及起飛時間。

機管局航班資料顯示，明天凌晨0時35分有阿聯酋航空EK381將由香港飛返杜拜。

10名內地旅客入住鯉魚門度假村檢疫中心，今天檢疫期滿。 （資料圖片／添馬台facebook圖片）

滯留禁區內地婦稱低血糖一度命危：差點見馬克思啦

另外，香港民用航空事業職工總會副主席李永富指，本身滯留在機場的仍有3人，但昨天向機管局查詢時，獲悉現時機場禁區內只有一人滯留，是由英國來港的內地老婦。至於餘下兩人，一人因自身疾病被送入北大嶼山醫院，但與新冠肺炎無關；另一名由加拿大來港、欲到越南，卻滯留在機場3個月的男人，則已入境香港。

該名由英國來港的內地老婦滯留已達22天，她繼續在微信每天更新自己情況，她早前指機管局送給她一張新床、新被子和枕頭，可以睡得較舒服，機場亦安排了醫生為她量血壓及血糖，地勤代理公司有人送餐給她，但她胃口不好，大部分時間都吃不下。她昨天更稱：「老太太昨晚上兩次犯低血糖，差點見馬克思啦」。她仍希望當局能特事特辦，批准她回珠海治病。

滯留禁區3個月等去越南男子實為港人

該名由加拿大來港後而未能轉機到越南男子，在禁區滯留3個月，國泰航空回覆指，該名乘客已經離開香港國際機場，並已完成入境香港的相關手續。消息人士透露，該名男子是香港人，而他入境與否屬個人決定。

衞生署稱，該名男子於今年3月抵達香港，而入境人士接受的檢疫期為到港當日起計的14日，故該名人士於人境時相關的檢疫期已經過去，因此該名人士於入境後無須進行强制檢疫。此外，衞生防護中心已於他入境香港前為其採集深喉唾液樣本進行檢測，結果呈陰性反應。

李永富指，本身滯留在機場的仍有3人，但昨天向機管局查詢時，獲悉現時機場禁區內只有一人滯留。（資料圖片／香港電台FB專頁直播截圖）

疑近日再增2人滯留機場

不過，機場管理局回應查詢時指，在今天下午仍有3人滯留在機場禁區範圍內，而衞生防護中心稱，至今已安排8名滯留於香港國際機場的旅客採集深喉唾液樣本，翻查資料發現，衞生防護中心6月30日回覆指，僅為6人做檢測。換言之，由7月1日至今，滯留於機場的新抵港旅客，至少增加2人。機管局拒絕證實是否再多2名旅客滯留，亦沒有交代有關人士抵港時間、來自甚麼航班等資料，稱資料涉及個人私隱，不便透露。