新冠肺炎｜據悉哈薩克回港機師確診　專家：豁免檢疫是漏洞

本港新冠肺炎疫情緩和，今天（4日）新增數宗輸入個案，當中包括一名機師，由哈薩克回港。他有上呼吸道感染病徵，於私家診所求醫及接受檢測，結果呈陽性反應。 根據本港防疫相關規例，機組人員屬於可以豁免檢疫人士，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，豁免他們檢疫是防疫漏洞，當局應視乎不同航空公司的航線、編更而調節安排，亦應配合適當的隔離措施。他建議，在港停留逾三日或以上的機組人員應接受檢疫，在港短暫停留的機組人員亦應接受醫學監測。中文大學醫學院講座教授許樹昌亦指，應為機組人員安排深喉唾液檢測。

新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）

+ 11 + 10 + 9

據悉今日有一名機師從哈薩克回港。（AFP）

據了解，今天新增數宗輸入個案，當中包括一名機師，由哈薩克回港。他有上呼吸道感染病徵，於私家診所求醫及做檢測，結果呈陽性反應。一般而言，機師屬於可以豁免檢疫人士，毋須做病毒檢測，也不需接受強制檢疫。

機組人員染疫風險高

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，目前全球有很多地區的疫情惡化或反彈，從事航空業的人士可能在疫區逗留，或者與其他國家的機組人員接觸，染疫風險高。當局豁免檢測及檢疫的措施應視乎不同航空公司的航線、編更安排而調節，亦應配合適當的隔離措施。

航空公司應安排他們入住固定地點 期間不得外出

梁子超認同機組人員豁免檢疫是防疫漏洞。他稱，在港停留逾三日或以上的機組人員「無理由獲豁免」，因為逗留時間足以完成檢測，而且他們發病的機高較高。航空公司應安排他們入住固定的檢測地點，譬如機場附近的酒店，期間不得外出至其他地方。至於在港短暫停留的機組人員，例如留港數小時至一天的人士，入境時都應接受醫學監測，盡量避開與其他市民接觸，如出現病徵便需立即通知衞生署。

政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌亦認為，機組人員豁免檢疫是防疫漏洞。他又提到，早前亦有數名船員逗留香港後確診，他們同樣是獲豁免人士。他建議當局要求他們留下深喉唾液，在港期間接受醫學監測。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

根據《預防及控制疾病條例》（第599章）下的《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），須往返本港與外國地區履行其職責的機組人員、客船及貨船船員，以名及須履行與政府相關運作政府人員等等，可豁免接受強制檢疫。