健康碼｜醫療集團推950元檢測全包計劃　稱蝕住做冀增檢測量

政府正擬推出港版健康碼，不過目前本港的病毒檢測費用昂貴，由1,000多至3,000多元不等。 有大型醫療集團與私人化驗所合作，推出950元的深喉唾液檢測，費用全包，包括一次醫生評估、深喉唾液核酸檢測及檢測報告。市民在求診後會獲發一個樣本瓶，只要在翌日早上留下深喉唾液樣本，自行交到收集點，就可在提交樣本的第二個工作天獲得報告；如需即日取報告，另加600元特快處理，就可在提交樣本同日晚上得到報告。 目前推出有關優惠的是康健醫療、盈健醫療，他們都與「香港分子病理檢驗中心」合作提供服務。《香港01》正向其他醫療集團及查詢。

康健醫療與「香港分子病理檢驗中心」合作，推出950元的病毒檢測。

康健國際醫療集團宣佈，為了配合香港政府即將推出「港版健康碼」，該集團與「香港分子病理檢驗中心」合作，推出950元的病毒檢測，提供有關服務的包括康健旗下40間普通科診所、韋予力醫生醫務所 3 間綜合醫務中心、基督教靈實協會診所、栢峰醫務中心及御康醫務中心。

950港元的費用包括一次醫生評估、深喉唾液核酸檢測及檢測報告。假設市民於周一到診所求診，周二早上提交樣本，周三中午就可獲得報告；如屬緊急情況，可另加600元，市民在周二晚上已可取報告。康健國際醫療集團營運總監梁國齡醫生表示，由於化驗所在周日不營業，於周五及周六到診所求醫的市民，可能需要多一天才能取得報告；而若市民樣本留得不好，或有其他問題引致未能產生檢測結果，則或需再自費做多次測試。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡醫生表示，倘日後檢測量漸多，化驗所可以考慮使用更多自動化機器，及轉用其他原材料，價格屆時或可再次降低。（資料圖片／陳倩婷攝）

梁國齡稱，市民可到全線的診所看醫生，但樣本收集點目前只有7個，收集點是醫療服務中心，市民可自行交樣本，亦可找親友代勞。他指，現時有關如何把檢測報告交予市民的細節仍有待政府確認，初步估計，若檢測結果呈陰性，化驗所會上載報告到政府相關系統，也會把副本發給診所，再轉發予檢測者；若檢測呈陽性，就會轉介政府部門跟進。

記者早前曾以顧客身分向多家私家醫院查詢，發現不同醫院的醫生收費，會因應求診的時間而有所分別，例如周日、平日晚上等時間，醫生費最費可以倍增。梁國齡指出，該集團的診所有既定開診時間，因此醫生費價格可以統一。他續指，了解到市民對於檢測有需求，而一般的收費水平難以負擔，在他多番協調下終爭取到價格下調，「賺少啲錢」，而倘日後檢測量漸多，化驗所可以考慮使用更多自動化機器，及轉用其他原材料，價格屆時或可再次降低。

盈健醫療與「香港分子病理檢驗中心」合作，推出950元的病毒檢測。 （盈健醫療facebook圖片）

另外，盈健醫療也公布與香港分子病理檢驗中心合作，以950元提供深喉唾液核酸檢測，報告時間為一個工作天，另加600元則可即日取報告。報告有效期為7天，由收取樣本當天起計算。

香港分子病理檢驗中心化驗師黃先生表示，該化驗所使用內地及德國試劑，不計人工，每次測試單是試劑成本也需400元，試劑價格無調低空間，該公司為回應政府要求，負起社會責任，才與醫療集團合作推出優惠，「希望幫到市民快啲過關。」他稱，優惠價下公司無錢賺，只做到收支平衡，而現時化驗所每天做的檢測數量少，「有時個位數」，但儀器可容納90多個樣本，他形容每做一次都蝕本，盼健康碼政策落實後，檢測量增多，成本可以下降。