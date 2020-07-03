港區國安法｜黃店連儂牆眾生相：審查、留白、清牆

《港區國安法》6月30日深夜生效，繼「黃店」食肆在生效前撕走連儂牆上港獨相關標語後，有黃店遭報警，警員要求撕走其他口號，到昨晚（3日）政府發稿，指「光復香港、時代革命」口號有港獨或顛覆國家政權含意，不少黃店今日再進一步清理或「改建」連儂牆。 審查標語、留白貼紙與全部清牆，短短三日三種取態，已是不一樣的光景。 銅鑼灣有餐廳負責人稱曾收到警方口頭警告要求清走連儂牆，但並無指明哪些字句有問題，直言不知政府要捉什麼。亦有黃店選擇堅持「留牆」，批評政府敏感及執法模糊，「仲想畀個渠道香港人發聲。」

日前有「黃店」因貼有文宣而被警方上門警告 ，不少「黃店」稱會將文宣及連儂牆移除，於網上有介紹「黃店」的平台亦將餐廳資料刪走。

黃店被警員警告後「清牆」

記者今日巡視銅鑼灣一帶，最少有五間「黃店」已不見文宣或任何相關貼紙，原被連儂牆覆蓋的外牆現僅餘膠紙痕跡。有店舖於銅鑼灣及荃灣的分店則改貼空白連儂牆，店主坦承為自國安法實施後作出改動。

其中一間移除店內連儂牆的餐廳，店舖負責人稱曾被警員登門作口頭警告，因此選擇除去連儂牆。她說選擇全部移走，「唔知政府想捉咩。」

「審查」貼紙 保留「加油」、「反抗」

唯獨一間食肆猶如鶴立雞群，店外仍留有七彩繽紛的連儂牆，當中留有香港人加油、反抗的字句，亦有支持黃色經濟圈的字句，部份紙條有批評警方行動，但已不見任何「光復香港、時代革命」的紙條。

店舖負責人余先生稱，因應國安法實施，加上有黃店被警員警告，現時已移走部份涉及港獨的紙條，本來放有關於國安法的單張亦已收走。他選擇堅持保留，坦言內心有掙扎，一方面感到擔心，不知道「加油」等字眼會否觸犯法例，「唔知道執法嘅底線，」但更多的是不捨得。

余先生自去年9月起於店內設連儂牆，希望留有空間讓香港人發洩。一年過去，國安法的實施，目睹身邊一幅幅連儂牆「倒下」，余先生感到可惜之餘，亦批評政府太敏感，「小小嘢都唔講得。」他稱不捨將大家留有的字句撕走，同時希望香港人仍有發洩空間，「仲想畀個渠道香港人發聲。」