六合彩｜馬會7.21恢復攪珠　投注數十載市民：中頭獎畀孫「走佬」

新冠肺炎疫情近日有所緩和，香港賽馬會今日（3日）公布，7月21日起恢復舉行六合彩攪珠，並提早於7月16日中午12時開始發售，頭獎基金維持800萬元。 有投注六合彩數十載的市民稱，希望中頭獎，「畀晒啲錢個孫『走佬』」，他解釋稱並非孫兒做了違法的事，「以前起碼自由啲、亂咁講嘢都得」，慨嘆現時香港言論自由大不如前，故希望孫兒能到外國升學。另有市民獲悉恢復攪珠消息後則指，會於發售彩票當天即投注，冀「博個希望」，倘有幸中頭獎希望能移民、「上車」做業主。

馬會因應新冠肺炎在港爆發，自完成今年2月1日的六合彩新春金多寶攪珠後，便暫停六合彩攪珠，以免投注站人群聚集。對於停止攪珠逾5個月，馬會今日終宣布7月21日恢復舉行六合彩攪珠。

7月16日中午12時起，馬會接受六合彩投注，劉先生表示會「玩少少、投注10蚊博個希望」。他續指，倘有幸中頭獎會置業，亦考慮移民台灣兼做業主，因即使移民當地亦容易與人溝通，且欣賞其極具特色及充滿美食的夜市。

投注六合彩數十載的鍾先生慨嘆香港言論自由大不言前，希望中頭獎「畀晒啲錢孫仔女，睇情形『走佬』！」（吳志豪攝）

「以前起碼自由啲，亂咁講嘢都得，宜家就唔得！」

投注六合彩數十載的鍾先生表示，暫不會投注新一期的六合彩攪珠，原因是頭獎彩金僅得800萬元，相比起其他六合彩金多寶的巨額獎金吸引力較低，故稱「睇定啲先啦」。惟他希望中頭獎，能夠「畀晒啲孫仔女、睇情形『走佬』」。鍾先生解釋，他是土生土長香港人，眼見數十年來香港轉變巨大，「我喺香港住咗68年，最衰就係宜家」，「以前起碼自由啲，亂咁講嘢都得，宜家就唔得！」他認為香港不安全，希望14歲的孫兒能到紐西蘭升學。

而另一市民曾先生則指，連續兩、三年買六合彩都未能中獎，「買極都唔中，暫時唔會再投注啦！」但他稱倘中頭獎，亦希望置業做業主，「排公屋都排死」，或考慮移民，前往環境更好的地方居住。

劉先生表示，六合彩恢復攪珠將會投注「博個希望」，倘中頭獎會考慮移民台灣並置業做業主。（吳志豪攝）

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