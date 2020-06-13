六合彩｜馬會應家柏：最快7月中重啟攪珠　初期每周一次

新冠肺炎疫情近日有所緩和，賽馬會早於2月停開全港逾百間場外投注站，且停止六合彩投注，令不少人頓失突然發達機會。賽馬會行政總裁應家柏今日（13日）於其網誌表示，由6月22日起在非賽馬日，將重開大部分場外投注處，並提供戶口與賽日前夕投注服務。 他同時預告，六合彩攪珠將於本年度馬季7月15日完結後重啟，「現階段而言，我們正考慮於重啟初期每週只舉行一次攪珠，以分散到訪場外投注處的六合彩顧客及人群」。

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分階段重開場外投注處及馬場

馬會自完成今年2月1日的六合彩新春金多寶攪珠後，便停止六合彩攪珠以減少投注站人流。馬會行政總裁應家柏今日於網誌提及，新冠肺炎疫情令本港及賽馬活動面對不同挑戰，且馬會亦因應實際情況實施各種入場限制及防疫措施。



因應最新情況，應家柏認為現時是適當時間公布各項新安排，當中包括分階段重開場外投注處及馬場、賽日入場進一步放寬、六合彩攪珠或於暑期重啟等。

就分階段重開場外投注處及馬場方面，應家柏表示場外投注處關閉逾三分一賽季，最新計劃下周一至五，每日上午10時至下午6時30分開放沙田及跑馬地馬場，為顧客提供戶口服務及讓他們欣賞皇家雅士谷賽事。



他續宣布，由6月22日起將在非賽馬日重開大部分場外投注處，提供戶口與賽日前夕投注服務。他預計，屆時每日將有約5至8萬名市民前往場外投注處，惟此決定須先獲政府認許，並配合適當的公共衞生防疫措施；同時計劃7月5日沙田日賽起，由1月起採取閉門作賽形式，改為容許數百名已預先訂座的公眾人士進入馬場。

六合彩方面，應家柏則預計在本年度馬季7月15日完結後，重啟六合彩攪珠的機會，且考慮在重啟初期每周只舉行一次攪珠，以分散到訪場外投注處的六合彩顧客及人群。