六合彩｜馬會7.21恢復攪珠　7.16中午起可投注　頭獎基金800萬

新冠肺炎疫情緩和，香港賽馬會今日（3日）公布，將由7月21日起恢復舉行六合彩攪珠，並於7月16日中午12時開始發售，得頭獎獎金不變，維持頭獎基金800萬元。為免有大量投注人士聚集，首周只設兩日攪珠，7月23日星期四停辦，因此第二次攪珠為7月25日，馬會將視乎首兩期間情況，以決定往後攪珠的安排。

馬會：決定回應顧客的期望

六合彩自2月1日攪珠後一直暫停至今，馬會今日表示，經審視重開的運作情況後，「決定回應顧客的期望」，由7月21日起恢復舉行六合彩攪珠。另外，由7月16日起，場外投注處的服務時間回復正常，投注處及電話投注將恢復足球投注服務。

六合彩過往每周攪珠三次，不過恢復攪珠首周，周四晚（7月23日）不設攪珠，之後一期定於7月25日晚，馬會解釋是為免大量顧客聚集在場外投注處購買六合彩彩票。馬會將密切留意恢復攪珠後的情況，以決定往後攪珠的安排。

↓↓點擊下圖 翻查11次億元頭獎攪珠結果↓↓

+ 11 + 10 + 9

馬會表示，所有顧客在場外投注處前須接受體溫檢查，並須在場內戴上外科口罩。馬會將在場外投注處出入口提供酒精搓手液，並在場內實施特別措施，以確保顧客保持適當社交距離，顧客亦可透過電話投注服務、網上投注服務、流動投注服務等購買六合彩彩票。