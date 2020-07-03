新冠肺炎｜今增5宗輸入個案　低風險地區抵港居民毋須等檢測結果

新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心公布，截至今日（3日）下午4時，本港新增五宗輸入確診個案。患者分別由巴基斯坦、印度、哈薩克、菲律賓及英國返港。至今本港個案累計1,248宗，包括一宗疑似個案。 另外，衞生署表示，由於近日經香港國際機場抵港人士的數量大增，如抵港人數超出亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心及富豪東方酒店的每日可容納人數上限，來自風險較低地區的抵港人士，在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，獲准直接自行前往指定地點進行14天強制檢疫，毋須在場等候檢測結果。

由4月8日起，所有在機場抵港人士必須到亞博館提交深喉唾液樣本。（資料圖片 / 余俊亮攝）

患者由五國返港 「疫機」EK380​再增一人確診

衞生防護中心表示，今日公布的新增個案涉及一男四女，年齡介乎三至49歲，均無長期病患，並曾於潛伏期身處外地。

第1244宗個案為9歲女童，曾於3月1日至6月20日到過巴基斯坦，並於6月20日乘搭阿聯酋航空EK380航班由杜拜抵港，座位編號為第40行。同機有27人早前已確診，當中有四人坐在第40行。患者無病徵，由檢疫中心送院，其父母早前已確診，分別是第1136及第1138宗個案，另有一名密切接觸者。

第1245宗個案為3歲男童，曾於2月至7月1日到訪印度，於7月1日乘搭國泰港龍KA734航班由吉隆坡抵港，座位編號為32C，同機已有七人確診。男童無病徵，由檢疫中心送院，其母親昨日確診，是第1138宗個案。

第1246宗個案為33歲女子，於3月6日至7月2日到過哈薩克，並於7月2日乘搭土耳其航空TK70航班由伊斯坦堡抵港，座位編號為11A。患者於6月22日起咳嗽及喉嚨痛，由富豪東方酒店送院。

第1247宗個案為26歲女子，曾到訪菲律賓，於7月2日乘搭國泰航空CX906航班由馬尼拉抵港，座位編號為52G。患者自6月29日起咳嗽，由亞洲國際博覽館送院 。

第1248宗個案為49歲女子，曾到訪英國，於7月2日乘搭英國航空BA031航班抵港，座位編號為32F。患者無病徵，由亞洲國際博覽館送院，有七名密切接觸者。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

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風險較低地區抵港人士 毋須等候檢測結果

另外，由於近日經香港國際機場抵港人士的數量大增，衞生防護中心認為有需要因應每日抵港人數調節相關檢測結果的等候安排。

衞生防護中心表示，亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心及富豪東方酒店每日合共可容納1,200至1,500人。現時如預計當日抵港人數超出兩個中心可容納的人數上限，來自風險較低地區的抵港人士在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，會直接自行前往指定地點進行14天強制檢疫。

如有關人士的檢測結果為陽性，署方會盡快安排他們送院治理，並安排其密切接觸者到檢疫中心。防護中心強調，此措施會視乎每日的抵港人數而作評估調節。

巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾、南非抵港者 必須等檢測結果

至於來自風險較高地區，即由巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾、南非的抵港人士，則須在亞博館或富豪東方酒店等候檢測結果。

就等候檢測結果中心的留宿安排，署方會因應設施的容量及當日下午抵港航班的人數靈活處理，有需要時即使在下午抵港人士亦會安排留在臨時樣本採集中心等候結果。衞生署呼籲抵港人士聽從現場職員指示，並為抵港安排預留彈性。