新冠肺炎｜26乘客確診成「疫機」　阿聯酋航空EK380停轉機兩星期

新型冠狀病毒肺炎疫情未止，香港仍維持部份入境管制，上月有一批10人旅客由杜拜乘坐阿聯酋航空EK380抵港後，未能轉機往內地，亦不願返回出發地而滯留機場禁區，終因所乘客機有逾廿名乘客確診新型肺炎，被衞生署送往檢疫隔離，料於7月4日完成檢疫。阿聯酋航空發言人今日（2日）表示，涉事旅客將於檢疫隔離完成後，安排送返出發地杜拜。 機場管理局自昨日（1日）起實施新規定，倘有客機乘客抵港後滯留，該航班編號的後繼客機抵港後，乘客均須於落機前接受護照及登機證檢查。阿聯酋航空指，今日起至7月15日，涉事的EK380所有乘客均需下機前先檢查，而該航班的所有轉機服務亦暫停，已訂票乘客需重新訂票。

阿聯酋航空宣布，EK380將暫停轉機服務兩星期。（資料圖片／江智騫攝）

目前本港機場陸續恢復轉機服務，惟未包括往來內地的航班，有10名旅客於6月20日乘阿聯酋航空EK380抵港後，欲轉機往內地不果，滯留機場禁區5日，終因同機有26名乘客確診被送往檢疫中心，料於7月4日完成隔離。

除此批人士之外，連日來亦揭發多達6人需滯留禁區，留得最長的乘客滯留長達三個月。機管局在事件揭發之後，自昨日起推新規定，若有航班乘客曾有乘客需滯留禁區，相同航班編號的乘客抵港後，需在下機前接受護照及登機證檢查。

10人完成隔離將安排返回杜拜

阿聯酋航空發言人今日表示，該批滯留的10名旅客將於檢疫隔離完成後，安排送返出發地杜拜。發言人又稱，得悉香港國際機場的最新轉機服務安排，將嚴格遵守所有相關條例，避免同類事情再次發生。

EK380航班停止轉機服務

發言人透露，根據最新服務安排，7月2日至15日期間，所有乘搭EK380到港航班的乘客在下機前，必須接受護照及登機證檢查，該航班於香港的轉機服務亦將暫停。有關措施生效期間，所有已預訂乘搭EK380航班由杜拜到港轉機，或終點站並非香港的乘客須聯絡阿聯酋航空或其旅行社重新訂票。發言人未提供受影響旅客的人數，僅就新措施帶來的不便，望外界原諒。

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