新冠肺炎．7.2｜今日增9宗輸入個案　曾到訪印度、巴基斯坦

最後更新日期：
本港新冠肺炎疫情有所緩和，衞生署昨日（1日）公布新增28宗個案，其中27宗是輸入個案，是自6月22日錄得單日30宗以來，近九日單日新高；餘下1宗是海外抵港家居檢疫者的家人，該46歲女病人並沒有外遊記錄，令維持17日的無本地感染紀錄斷纜。現時累計有1,234宗個案，包括一宗疑似個案。
指定處所戲院及劇場等的入座率限制，會於今晚午夜後放寬至80%，但限聚令則維持最多50人。
【17:58】衞生防護中心公布，截至下午4時，本港今日新增9宗確診個案，患全部曾到訪印度或巴基斯坦。本港至今計有1243宗個案，包括一宗疑似個案。
【16:55】 消息指，今日增至少8宗新型肺炎確診個案，均屬輸入個案。
【15:24】據了解，今日無新增本地確診新型肺炎個案，衞生署不舉行疫情記者會。
【08:00】截至周四（2日）上午8時，全國確診病例85,260宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例9宗，治癒病例80,074宗，累計境外輸入1,918宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。
最日總覽：新冠肺炎．7.1｜本地零感染斷纜 美田邨婦疑遭美國返港家人傳染
確診9名船員曾入住 荃灣帝盛酒店：船員可用設施 4房務員有接觸
新冠肺炎｜曾留港豁免檢疫船員確診 許樹昌稱有漏洞倡採樣本檢測
新冠肺炎｜機管局：3滯留旅客離港 滯港19天內地婦等3人仍在禁區
↓↓↓新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）↓↓↓
+11
+10
+9
▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼
+12
+11
+10