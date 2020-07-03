港版國安法｜教育局：學校須向學生解釋立法意義　提醒遵守法例

《港區國安法》於6月30晚起生效，教育局今（3日）晚發出通告，提示各中小學、特殊學校及幼稚園，必須適時讓學校各級人員，包括學校管理層、所有教學及非教學人員和學生認識、以及提醒他們遵守《 港區國安法 》。 教育局表示，學校須適時向學生解釋國家安全的重要性、《港區國安法》的立法背景及意義等， 讓學生清晰了解法例。當局會全力繼續以多重進路方式支援學校，包括更新課程、編製教學示例、製作學與教資源；並為校長和教師提供專業發展課程，協助學校推行國家安全教育，讓學生清晰了解國家和香港密不可分的關係。

▼國安法刊憲 七一各區情況▼

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指加強國民身份認同是學校基本責任

教育局表示，幫助學生正確地認識國家及國家和香港的關係、加強他們的國民身份認同、讓他們了解法治精神及其他相關議題，是學校的基本責任。教育局會加強培養學生的國民身份認同，而隨着《港區國安法》生效，當局會尋求相關政策局及不同範疇專家的意見，及考慮教育界的實際情況，盡快就如何在學校管理、學習活動等方面提高學生的國家安全意識和守法意識，提供更詳細指引。

學校須適時向學生解釋《港區國安法》重要性

學校各級人員均應參考法例的內容及政府發放的相關資訊， 以便正確地掌握有關法例的重要訊息及適用範圍。學校須按學生的認知發展及能力，適當及適時向學生解釋國家安全的重要性、《港區國安法》的立法背景及意義等， 讓學生獲得正確的資訊，清晰了解法例，並提醒學生須遵守有關法例。

教育局表示，會幫助學生正確地認識國家及國家和香港的關係。（資料圖片／羅君豪攝）

​將編製教學示例 讓學生清晰了解國情

教育局表示，一直透過不同的科目和全方位學習活動，推行《中華人民共和國憲法》和《基本法》教育， 讓學生加強認識法治和國情， 以及提升國民身份認同感。配合《港區國安法》的實施，當局會全力繼續以多重進路方式支援學校，包括更新課程、編製教學示例、製作學與教資源，以加強國家安全教育的學習元素，並為校長和教師提供專業發展課程。

局方又稱，亦透過學校探訪、教師學習圈，向學校提供專業支援和建議，協助學校推行國家安全教育，讓學生清晰了解國家和香港密不可分的關係；學校須致力促進不同持份者的協作， 包括學校管理層、教師、學校社工、 學生輔導人員及家長等，提升學生對國情、中華文化以及《憲法》和《基本法》的認識。

局方表示，家長的配合和支持非常重要，學校應與家長保持緊密溝通， 幫助學生以理性和正面的態度認識國家安全及有關法例，讓學生自覺地遵守《港區國安法》及其他香港現有法例；學校須因應學生情緒及行為上的需要，透過跨專業協作，與家長一起加強關顧學生，並適時為有需要的學生提供輔導及支援，幫助他們建立正確的價值觀、同理心、對他人的尊重及守法意識，共同守護學生。