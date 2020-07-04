九巴新界西巴士分段收費4.3至6.2元平過小巴　業界斥抹殺生存空間

九巴今年初向運輸署提出在新界西提供雙向分段收費申請，涵蓋屯門、元朗及天水圍等地區。運輸署向區議會提交的最新文件，批出共17條路線，又提及當中5條來往天水圍、洪水橋以及元朗市中心的分段路線，將與現時7條專線小巴路線重疊，巴士車資亦較便宜，或影響專線小巴的客量。 據了解，九巴現建議的分段收費車資，與現時路線返回新界區的價錢一致，為4.3元至6.2元不等，相比小巴將便宜1.1至2.4元。翻查資料，有3條小巴線與計劃重疊的樂方投資有限公司，董事「小巴大王」之子馬僑生獲悉消息後指出，料8月計劃落實後，連同疫情下合共客量將下跌五成，斥當局「完全抹殺小巴生存空間！」

九巴共17條路線獲審批分段收費，料下月初實施，其車資約為4.3元至6.2元不等。（資料圖片）

九巴5條路線與7條專線小巴路線重疊

運輸署文件提及，經慎重審視九巴共18條分段路線收費建議後，擬准共17條九巴路線增設分段收費，涉九巴建議的15條由元朗及屯門區往區外的路線，以及另外兩條由東頭工業區及朗屏往元朗市中心的路線，包括268B及268C路線；惟否決了B1線、960及961線。相關分段計劃目標在8月初落實，運輸署亦已要求九巴提交進一步詳細計劃，包括安排至少8部後備車輛作應變調配。

文件續指，九巴獲批准的5條路線包括68X、268X、269D、276及276P線，由天水圍或洪水橋往來元朗市中心的分段收費，將與行該路段的專線小巴路線，即622、33、34、35、77、77A及77B服務重疊，且上述的專線小巴路線現時收費亦較5條巴士路線建議的分段收費高。

九巴獲批共17條路線增設分段收費，包括九巴建議的15條由元朗及屯門區往區外路線，以及另外2條由東頭工業區及朗屏往元朗市中心的路線，即九巴268BB及268C路線。（運輸署文件）

運輸署表示，估計部分乘客在計劃實施後，將由小巴改搭九巴，或影響小巴整體營運狀況。將留意受影響的小巴路線需求變化，適時優化及調整小巴路線服務。

消息人士向《香港01》透露，九巴分段收費的車資將與現行路線由市區返回新界區的分段收費一致，故普遍往來屯門西北至屯門市中心；天水圍區內往返；洪水橋、天水圍、東頭工業區、朗屏往元朗市中心的建議分段收費將為4.3 元；洪水橋／朗屏往屯門市中心則為5元至6.2元不等。

運輸署表示，分段收費計劃中有5條九巴路線，將與7條專線小巴路線部分路段重疊，或影響其營運狀況。（資料圖片）

「小巴大王」長子：運輸署完全漠視小巴業界

而文件提及的該5條九巴路線分段收費，價錢全部為4.3元，相比上述提及的7條小巴線，車資便宜1.1至2.4元不等。其中3條專線小巴線包括33、34、35號線，營辦商為樂方投資有限公司，董事為「小巴大王」馬亞木家族，其長子馬僑生獲悉消息後，稱疫情下3條線客量合共下跌三成，料九巴分段收費實施後，客量會進一步下跌兩成，斥運輸署不應只顧及九巴及港鐵，而完全漠視小巴業界。

馬僑生續指，其轄下的部分小巴路線幾乎與港鐵巴士「K巴」完全重疊，故九巴引入分段收費後，相信競爭將會激烈，批評當局「係抹殺小巴生存空間！」

「小巴大王」馬亞木長子馬僑生表示，料九巴分段收費實施後，其轄下3條專線小巴線客量將跌兩成。（資料圖片）

屯門區議員巫堃泰認為，往來屯門西北至屯門市中心的分段收費車資4.3元尚算合理，雖較港鐵巴士貴4毫，但始終予市民多一個選擇，既能打破港鐵壟斷，亦方便居住與港鐵站距離較遠的市民。對於相關計劃實施後，或會打擊小巴生存空間，巫則指部分小巴線班次較為疏落，表現不佳，促請運輸署重組或新增路線，以令市民出行更為方便。