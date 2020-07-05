港版國安法｜陳弘毅：策劃公投自決港獨　構成分裂國家罪

《港區國安法》日前通過，基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅今日（5日）在商台節目解釋法例，如有人策劃、組織一系列行動，如舉行公投自決獨立，以爭取國際社會支持，或以捐錢或物資方式支持，會構成分裂國家罪。 另外，7月1日便有人因持有「光復香港，時代革命」標語、高叫港獨口號人士涉違反國安法被捕，陳指警方作出拘捕不等於「呢條法律最終點解釋」，仍需視乎律政司如何檢控、法院審案程序等，認為現時沒明文禁止藏有港獨物品。

港大法律學院教授陳弘毅指策劃公投自決、獨立，會構成分裂國家罪。（資料圖片）

至於顛覆國家政權罪，陳弘毅表示需符合兩元素，包括使用威脅使用武力、非法手段，以作出顛覆國家政權行為。他指，由於單純批評香港政府、中央政府，沒牽涉以上兩條件，而「發表文章亦唔係非法手段」，相信不會違反國安法。他相信，全國人大常委有考慮一國兩制情況，沒有將內地國安法條文，完全套用在港區，故香港這條罪行門檻較內地高。



另外，他指恐怖活動罪不是新的，與香港原有法例中的恐怖活動定義類近，包括對公眾人士健康、安全做成嚴重危險、嚴重干擾基要服務、設施等。至於去年的「癱瘓機埸」行動算不算，他解釋需視乎是否為逼使中央實踐某種政治主張，而組織相關癱瘓行為，亦有可能觸犯。