政府派錢一萬｜市民明起兩、三天內收款項　陳茂波稱還未登記申領

今年《財政預算案》宣布向年滿18歲的香港永久性居民派發一萬元。財政司司長陳茂波今日（5日）發表網誌，稱至今累計收到約576萬位市民的登記。 陳茂波重申，在六月份內已進行電子登記的430萬名市民，可由明天起在兩、三天內，分批收到款項，較原定日期提早兩天。他預期，單計本周，將有超過400億元資金發放到市民帳戶；他又指，還未登記申領一萬元，但已預先花費，包括贊助一家社企的長者愛心飯盒。

財政司司長陳茂波發表網誌，稱現金發放計劃至今累計收到約576萬位市民的登記。（資料圖片／鄭子峰攝）

收到約576萬宗登記

陳茂波指出，至今累計收到約576萬位市民的登記，其中超過八成是以電子方式經銀行登記。他重申，6月份內已進行電子登記的430萬名市民，可由明天開始在兩、三天內，分批收到款項，比原定的收款日期略為提早兩天，預期本周，將有超過400億的資金發放到市民的帳戶。

至於7月起透過銀行做電子登記的市民，亦會在登記後約一周便可收到款項；而透過書面形式登記的市民，亦會在本月稍後及下個月內陸續收款。

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今年稍後有望看到經濟復蘇

陳又指，他還未登記申領一萬元，但已預先花掉，包括贊助社企的長者愛心飯盒、在另一家社企訂了曲奇餅等。

他認為，政府現金發放計劃提供的款項，可營造良好的消費氛圍，並有助穩住信心，又指港區國家安全法已經生效，社會正漸恢復安全穩定，而紓困措施亦正陸續落實，今年稍後有望能看到經濟復蘇的曙光。