新冠肺炎｜菲傭返九龍站豪宅後確診　居民籲回港人士一律強制隔離

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（4日）新增11宗輸入個案。其中於九龍站上蓋的豪宅漾日居，一名接受家居檢疫的36歲菲籍家傭，前日(3日)抵港後，因返回居所等候檢測結果政策，結果返抵寓所後翌日(4日)確診。而涉事外傭亦沒有申報，之前半年曾身處菲律賓，只申報從低風險的台北抵港，故獲准先回居所等待結果。 有九龍站上蓋居民認為，港府應劃一強制所有外地回港人士接受強制隔離，並確定檢測結果為陰性才可放行；不過亦有居民不擔心有感染風險，未有佩戴口罩外出跑步，指「半年以嚟都係咁跑。」

本港昨日（4日）新增11宗輸入個案，其中九龍站上蓋漾日居，一名接受家居檢疫的36歲菲籍家傭，於7月3日抵港並於翌日確診。（歐陽德浩攝）

新確診菲傭於抵港當日於亞洲博覽館臨時檢測中心留下深喉唾液，由於事主只申報從低風險的台北抵港，按衞生署新政策，獲准在取樣後放行，接受家居隔離，無須於檢測中心等待檢測結果，惟事後證實確診。

涉事菲傭昨確診染疫，記者今日（5日）到九龍站上蓋的屋苑平台觀察，發現周末人流稀少，部份居民不清楚漾日居有人確診。居民陳先生獲記者告知有外傭確診消息後，認為本地現時感染個案不多，除非涉事家傭引發新一輪傳播，否則仍然安全。不過他認為，港府應劃一規定所有由外地回港人士接受強制隔離，並於檢測結果為陰性才可回家。

居民不戴口罩於平台跑步

準備在九龍站平台跑步的居民陳小姐，亦不清楚附近有新確診個案，但她表明不擔心。陳小姐指，確診外傭從機場回家雖途經多處，但不代表會於各處散播病毒，又指外國比香港的個案多數百倍，認為港人的防疫意識強。

至於被問到為何未有佩戴口罩外出，陳小姐表示，跑步時佩戴口罩會有不便，但會盡量選擇避開人群的路線，「半年以嚟都係咁跑，跑緊步見到人冇戴口罩，咪跑開啲。」

操普通話、居於君臨天下的張先生對新增個案則大感驚訝，他表示，將提醒家傭提高防疫意識，外出時配備更多口罩。他又指，除非有資料顯示，曾與患者在升降機一同出入，否則不擔心會受感染，而家傭周末亦已暫停參加聚會。他亦對香港防疫措施有信心，並稱香港是「全世界最安全的地方」。

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