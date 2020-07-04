新冠肺炎｜確診機師住東涌昇薈　返港菲傭漾日居檢疫時確診

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（4日）下午4時，本港新增11宗確診個案，分別由菲律賓、印尼、哈薩克及土耳其、美國、埃及和巴基斯坦返港。至今本港個案累計1,259宗。 第1252宗個案為54歲外籍男子，他是香港航空轄下Hong Kong Air Cargo的貨機機師，屬入境獲豁免強制檢疫人士。病人返港後一直沒有病徵，主要留在東涌昇薈第10座住所，至昨日（3日）到尖沙咀亞太中心卓健醫療診所，向李樂軒醫生求醫，證實確診。 另外有三名菲傭確診，其中一人在柯士甸道西1號漾日居2 座接受檢疫，屬無徵狀確診者；另兩人在酒店進行檢疫，一人無病徵 ，另一人有發燒、咳嗽及喉嚨。

曾到哈薩克及土耳其的確診貨機機師，居於東涌昇薈10座，他毋須強制檢疫。（資料圖片／林嘉淇攝）

確診機師任職診香港貨運航空​ 曾到尖沙咀亞太中心卓健醫療診所

衞生署衞生防護中心表示，今日公布的新增個案涉及六男五女，年齡介乎28至62歲，他們曾於潛伏期身處外地。

第1252宗個案為54歲外籍男病人，於6月11日至30日病毒潛伏期間曾到哈薩克及土耳其。他曾於6月25日出現咳嗽，數日後消退。他是香港航空轄下香港貨運航空（Hong Kong Air Cargo）的貨機機師，屬回港豁免強制檢疫人士，返港後只需接受醫學監測。病人返港後一直沒有病徵，主要留在東涌昇薈第10座住所，至昨日（3日）到尖沙咀亞太中心卓健醫療診所，向李樂軒醫生求醫。病人的深喉唾液樣本今日證實對病毒呈陽性反應，被送往瑪嘉烈醫院接受治療。病人的妻子及女兒沒有出現病徵，已被安排接受檢疫。

卓健醫療表示，正繼續與衞生防護中心保持緊密溝通，就接觸者追蹤方面作出適切的配合。診所每天開診前以1:49稀釋漂白水徹底清洗診所範圍，並每兩小時於病人接觸到的臨床範圍 (包括接待處、等候區、醫生房、及門柄等) 以1:49稀釋漂白水進行定時清潔，嚴格保持診所衛生。

確診貨機機師任職港航旗下的香港貨運航空 。（Hong Kong Air Cargo FB圖片）

三名菲傭確診 一人住在柯士甸道漾日居

另外，第1249、1250及1254宗個案均為菲傭。第1249宗個案為30歲女子，7月2日開始咳嗽，7月3日乘香港航空HX782航班由菲律賓抵港，在亞洲國際博覽館送院。第1250宗個案為38歲女子，於去年12月15日至今年6月20日曾到菲律賓，乘國泰航空CX906航班從馬尼拉返港，於香港銅鑼灣利景酒店接受檢疫，沒有病徵。

第1254宗個案是36歲女子，於2019年12月26日至今年7月3日身處菲律賓，昨日經台北乘搭長榮航空BR871航班到港，返港後於柯士甸道西1號漾日居2座接受檢疫，沒有病徵。

新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）

+ 11 + 10 + 9

有四名患者均於7月3日由巴基斯坦到杜拜轉機，乘搭阿聯酋航空EK380航班抵港。第1253宗個案是30歲男子；第1256宗個案是36歲男子；第1257宗個案為42歲男子；第1258宗個案為51歲男子。四人生沒有出現病徵，由檢疫中心送院。

其餘患者來自印尼、埃及和美國。第1251宗個案是29歲女子，於6月30日乘國泰航空CX798航班由雅加達抵港，翌日發燒、咳嗽及喉嚨痛，住在壹棠酒店及服務式公寓，有一名密切接觸者。第1255宗個案是62歲女子，曾到美國，於7月3日乘搭加拿大航空AC7航班由溫哥華抵港，沒有病徵，由富豪東方酒店送院。第1259宗個案是28歲男子，7月1日開始咳嗽，7月3日由埃及到杜拜轉機，乘搭阿聯酋航空EK380航班抵港。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。