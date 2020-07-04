新冠肺炎｜菲傭返漾日居翌日確診　回家等檢測結果實施首日爆鑊

新冠肺炎疫情反覆，今日（4日）新增11宗輸入個案，其中於九龍站上蓋豪宅漾日居進行家居檢疫的一名36歲菲傭，昨日抵港，今日即確診，但她沒有病徵，情況極不尋常。據了解，她是在抵港後於機場亞洲博覽館臨時檢測中心留下深喉唾液，之後即回居所隔離，毋須留下等到有檢測結果，有關新安排昨日由衞生署公布實施。 該菲傭昨日經台北轉機長榮航空BR871航班來港，據了解她沒有申報之前半年身處菲律賓，在新政策下列作由低風險的台灣來港，獲准先回漾日居住所等候結果，因而揭露新政策漏洞。暫未知漾日居單位有多少緊密接觸者。 菲律賓官方早前指將有1.2萬名菲傭本月來港。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，衞生防護中心的做法自相矛盾，「驗得啲入境人士即係覺得佢哋有風險，點解會畀佢哋自己行入社區？」他建議當局運用檢疫中心和機場空間，供入境人士等候數小時。

衞生署昨日表示 台北抵港旅客毋須等檢測結果

衞生防護中心昨日（3日）表示，亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心及富豪東方酒店每日合共可容納1,200至1,500人。現時如預計當日抵港人數超出兩個中心可容納的人數上限，來自風險較低地區的抵港人士在亞博留下深喉唾液樣本後，可直接自行前往指定地點進行14天強制檢疫，毋須在場等候結果。

不過該中心沒有列明何謂低風險地區。中心昨表示，來自上海、台北、胡志明市、河內及曼谷的航班旅客毋須等候檢測結果。

確診菲傭經台北返港 無申報來自菲律賓

新措施實施首日，一名36歲菲傭（第1254宗個案）昨獲准先回家等候結果，今日卻確診，情況不合理。據衞生防護中心資料，她昨日乘搭長榮航空BR871航班，由台北抵港。她沒有病徵，在健康申報表上沒有申報有菲律賓旅遊史。根據衞生防護中心資料，她由去年12月26日至本月3日居於菲律賓。

她離開機場後，直接到位於九龍站上蓋的漾日居2座住所接受檢疫，其後被通知確診，至今日入夜仍未送院。

衞生署表示，來自風險較低地區的抵港人士在亞博留下深喉唾液樣本後，可直接自行前往指定地點進行14天強制檢疫，毋須等候結果。（資料圖片 / 余俊亮攝）

新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）

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許樹昌：入境部門應檢查外遊史 為瞞報定罰則

政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港入境部門需擁有檢查人境者外遊史的電腦系統，而非單靠旅客主動申報；同時入境人士亦應誠實申報，當局應為瞞報定立罰則。

梁子超：衞生防護中心做法自相矛盾​

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，衞生防護中心的做法自相矛盾，「驗得啲入境人士即係覺得佢哋有風險，點解會畀佢哋自己行入社區？」他又稱，全球絕大部全地區的感染風險屬於中至高，批評衞生署定義所謂「風險較低地區」的做法不理想；加上旅客瞞報旅遊史的情況常見，屬於漏洞。他建議盡量避免讓入境人士回家等候檢測結果，認為當局可運用檢疫中心的空房和機場的空曠空間，供他們等候數小時。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

僱主協會：控制傳染病是政府責任 衞生署不知所謂

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒怒斥，衞生署是「不知所謂」，透露上星期曾以協會的身分致電對方，「要求佢哋唔好咁放鬆（檢疫制度），對方答我會遲下覆我電話，點知影都無。」她不明白當外地疫情仍然嚴峻下，衞生署為何會在檢疫工作「忽然轉軚」，認為控制傳染病是政府的責任，不應該推到港人身上。

菲律賓駐香港總領事Raly Tejada早前稱，7月將有約12,600名外傭前來香港工作，會否擔心現時檢疫安排或導致第二波疫情？容馬珊兒則指，曾向中介了解真正數字，今個月會有約7,000名外傭到港，「無萬幾多咁人，因為菲律賓航空無開，都無乜機位，另外有啲係菲律賓人嚟香港做其他嘢。」

不過，容馬珊兒也擔心現行安排下本港遲早會爆發第二波疫情，質疑政府無法真正掌握菲律賓等地的疫情，「當地根本無足夠檢疫，菲律賓個政策係啲人有機位就可以嚟香港。」若果香港因為檢疫工作做得不足，她覺得衞生署的負責人要承擔責任，「檢疫結果係陰性畀佢走，我無嘢講，但宜家咁喺返嚟成個大廈都驚。」