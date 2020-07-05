新冠肺炎｜確診男患者荃灣西站不適求助　港鐵：已清潔消毒

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今日新增兩宗本地感染個案，包括於坪石邨彬記粥麵美食工作的59歲男子，他昨日乘港鐵至荃灣西時，因頭暈由港鐵職員協助送院。港鐵今（5日）表示，接獲衞生防護中心通知，一名本地男子確診感染，由於該人士曾到過西鐵綫荃灣西站，車站在接報後已進行深層清潔消毒。 港鐵又指，已安排曾協助該男子的兩名站務主任及一名承辦商清潔工不用上班，留在家中等候病毒檢測結果。

張竹君指，今日再添兩宗本地確診個案。(資料圖片)

港鐵表示，該名男子於昨日早上約8時10分，於荃灣西站大堂因身體不適向站內職員求助，隨後送往醫院治理。今天在接獲衞生防護中心通知後，公司隨即以1比49濃度的漂白水，全面清潔及消毒包括荃灣西站在內的各相關車站範圍內乘客經常接觸到的地方。另外，為審慎起見，港鐵表明，亦已安排雙氧水霧化消毒機械人，為曾於有關時段進出荃灣西站的列車車廂，進行額外的深層清潔消毒。

衞生防護中心正安排曾協助該男子的兩名站務主任及一名承辦商清潔工，進行病毒檢測。港鐵指，已安排他們不用上班，留在家中等候檢測結果。港鐵又指，會密切與衞生防護中心接觸，採取適當的跟進安排。

59歲確診男患者昨(4日)曾出沒荃灣西港鐵站。(《香港01》製圖)

港鐵表明，自疫情開始，已加強網絡內有關設施的日常清潔消毒措施。除了早已在車廂噴塗「納米銀二氧化鈦」殺菌劑外，亦引入雙氧水霧化消毒機械人，進行深層消毒。與此同時，清潔工人亦以1比99漂白水清潔車站內乘客經常接觸到的地方，例如扶手電梯、升降機，售票機等。車站也加強抽入新鮮空氣，令空氣更加流通。