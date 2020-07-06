【IB放榜】拔萃男書院誕3位45分滿分狀元　整體成績歷屆最好

IB (國際文憑)今日(6日)放榜，拔萃男書院今屆有三位考生取得45滿分佳績，另外有九位同學分別取得44及43分佳績，而60名考生當中有七成取得40分以上。校方表示是歷來成績最好的一年。 因應今年新冠肺炎特殊情況，原定於四月舉行的IB考試被取消，改由校內學生的功課和已納入課程的既定評估專業知識來評核考生成績，校方表示情況反映對有學生成績造成重大影響。

今屆考試當中，有三位考生取得45分滿分，及九位考生取得44分。（馬煒傑攝）

平均有41分 歷屆成績最好

國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate Diploma Program/IB)放今日(6日)放榜。拔萃男書院有三名考生取得45分滿分佳績，分别為康焯桓、曾慶倫及彭彦程，另外有9名學生取得44及43分佳績。

男拔國際文憑統籌胡家麟老師表示，今年成績為學校歷年來最好，在本屆60名應考考生當中，有七成考生取得40分以上，全部考生都取得30分以上，平均分則為41分。而大學學位方面，考生收到來自世界各地知名學府的學位，例如倫敦政治經濟學院、牛津大學、劍橋大學等；又指雖然去年受社會運動和今年新冠肺炎影響，令校方和學生今年都面對到前所未有的困難，但幸好校方對課程上及時作出適當調整，令影響減至最低。

另外，由於受到新冠肺炎病毒疫情影響，今年IB考試被取消，對於一直在考試方面表現優異的男拔學生無疑會做成影響，但老師表示，男拔學生除考試外，平時學校表現和校本評核的成績亦非常優秀，所以並不會對本屆考生成績有太大擔憂。

左起是彭彦程同學、曾慶倫同學、康焯桓同學及胡家麟老師。（馬煒傑攝）

前往英國留學 分別修讀經濟與哲學以及法律

三位狀元方面，康焯桓獲倫敦政治經濟學院取錄，將修讀經濟學和哲學；又因為對於數字一直比較敏感，所以他在數學和經濟的課程上，都取得較好的成績，亦希望能在經濟學方面幫到別人，而至於為何會想修讀哲學，他表示，因為哲學課程上涉及到論文的寫作，令自己在數字和文字上都能得到訓練，此外亦能學到更多有關道德的知識，令所學更為全面。

修讀法律冀接觸不同人不同觀點

至於曾慶倫及彭彦程將於九月中前往劍橋大學修讀法律。曾慶倫表示，修讀法律會接觸到不同立場的人，接觸到不同的理據，能訓練頭腦思想和自己開放思考的能力，此外修讀法律較為廣闊的出路亦是選擇因素之一。彭彦程認為，修讀法律會接觸到不同人的不同觀點，有助自己了解更多不同人的思考方式。

至於出路方面，康焯桓表示將來打算在英國發展，但表示決定與香港近年問題無關，而是早在中四時已經作出決定。曾慶倫同學及彭彦程則表示，未有移民打算，曾慶倫指到達英國後將準備專心讀書，對於未來有很多未知之數，會視乎實習和工作機會，甚至會否在當地受到歧視問題等因素再決定會否留在英國發展。彭彦程則表示，暫時打算會返回香港，但仍有很多未知因素影響決定。

胡家麟老師表示今屆成績為歷屆最好。（馬煒傑攝）

國安法未必對學術造成大影響

對於近期生效的港區國安法，老師和三位同學都認為不會對IB的學習課程造成很大影響，胡家麟老師表示，IB的課程着重於學生多方面的思考，對議題正反兩面所提出的理據作出思考，而非單純事情的對與錯，認為國安法應該不會影響學術討論。 而兩位修讀法律的同學則認為國安法仍在初期生效的階段，目前難以判斷國安法的影響。