【PISA放榜】港生閱讀數理能力輸澳門　學者：當地針對性解決問題

中文大學今日（3日）公布2018年學生能力國際評估計劃（PISA）研究結果，香港學生在閱讀及數學能力全球排第四，失落三甲席位，科學能力則維持排名第九。鄰近的澳門學生今屆後來居上，科學、閱讀、數學能力全球排第三。 研究學者形容，澳門十分認真、有針對性地解決自身教育制度問題，因此其PISA表現持續改善。雖然香港學生的閱讀及數學能力維持相當水平，但依然被其他國家或地區拋離，學者形容：「學如逆水行舟，世界唔會停係度等你，99%香港人都唔會諗到澳門超過你。」

在閱讀及數學能力方面，香港學生能力雖然維持相當水平，但依然被其他國家或地區拋離。（資料圖片）

澳門學生三方面得分都上升逾10分

中文大學教育數據研究中心今日（3日）公布2018年「學生能力國際評估計劃（PISA）」研究結果。香港學生今屆在科學、閱讀、數學能力的平均分，分別為517分、527分及551分，閱讀及數學能力排名均跌至全球第四名，科學能力則維持排第九名。

澳門方面，今屆在科學、閱讀、數學能力的平均分分別為544分、524分及558分，三者分別較上屆升15分、16分、14分。

中大卓敏教育心理學講座教授侯傑泰認為，閱讀及數學能力方面，香港學生能力雖然維持相當水平，但依然被其他國家或地區拋離，例如新加坡，他如此形容香港的情況：「學如逆水行舟，世界唔會停係度等你，99%香港人都唔會諗到澳門超過你。」

負責港區研究的中大卓敏教育心理學講座教授侯傑泰認為，澳門的分數持續改善，香港被澳門超前是一個警號。（鄺曉斌攝）

侯傑泰：港留班率低不代表教育成功

侯傑泰舉例指，過往澳門學生留班率也十分高，而香港留班率則十分低，「但唔係留班率低就代表教育成功。」他表示，澳門十分認真處理留班率問題，家長問卷回應率十分高，有針對性地解決自身教育制度問題。

侯傑泰形容，香港學生的科學能力分數多屆來連續下跌，分數比澳門及新加坡低，他明言若不改善，日後必定要「吃苦」。侯認為，近年來越來越少學生在新高中學制中學文憑試（DSE）選讀理科，香港的教育改革方面必須考慮上述因素。

談及香港的教育改革應如何走下去，侯傑泰形容，教育改革下衍生的通識科，涉及的理科內容比較少，與設計時的「文中有理、理中有文」存在出入。他又說，大學收生影響中小學教育課程，因此必須回應社會需求，惟目前大學大多只重視校方利益，而非重視整體社會利益，例如大學的理科收生，最合理應最重視DSE理科成績，而非看整體成績。

教育界立法會議員葉建源認為，整體而言香港表現平穩，無須太著意於世界排名的輕微變化。（資料圖片）

葉建源指應留意港生生活滿意度偏低

教育界立法會議員葉建源認為，整體而言香港表現平穩，他指無需太着意於世界排名的輕微變化。不過，他認為值得注意的是香港學生的生活滿意度偏低，只得6.27分，顯著着低於OECD平均7.04分，同時僅有52%學生對生活感到滿意。

葉建源指出，香港學生在應付學習、評核及其他生活方面的壓力極高，今後教育政策應該更加關注學童的身心健康。

教育局發言人表示，香港學生在PISA 2018整體表現優秀，保持佳績，又指會借助國際評估的結果作為其中一個參考指標，讓當局知悉香港學生的強、弱項，並加以改進。因此，當局主要的關注點不是排名的先後，而是為提供高質素的教育作定期檢視。