【PISA放榜】港生閱讀及數學能力跌出三甲　遭澳門反超前

香港中文大學今天（3日）公布2018年學生能力國際評估計劃（PISA）研究結果，香港學生在三項能力：科學、閱讀、數學能力的平均分分別為517分、527分及551分。港生閱讀及數學能力全球排第四，較上屆下跌兩名，失落三甲席位；科學能力則排第九。 根據最新排名，澳門學生分別於上述三項能力超越香港，科學、閱讀、數學能力全球排第三。中國參與地區為北京、上海市，江蘇及浙江省，於上述三項能力均獲第一名。

中文大學香港教育研究所「學生能力國際評估計劃（PISA）香港中心」今日（6日）公布2018年研究結果。PISA是由經濟合作與發展組織策劃，2018年共有79個國家或地區參加，評估15歲學生在閱讀、數學和科學的基礎能力和影響他們學習的因素，以及比較各參與國家或地區的教育成效。PISA每三年進行一次，PISA 2018是第七期。於2018年4月至5月進行正式測試，總共有152間中學約6,037名的學生參與電腦測試。



2018年PISA加入新項目，評估學生對掌握全球議題的能力（Global Citizenship），看學生對有爭議的國際議題，能否有真憑實據地反思和回答問題，以及對各重觀點的包容程度。