保就業│中國港灣獲1879萬資助　負責竹篙灣檢疫中心、港珠澳大橋

政府今日（6日）公布第三批領取工資補貼的僱主名單、工資補貼金額及承諾受薪僱員人數，共涵蓋3萬名僱主，涉及77億工資補貼，承諾受薪人數超過33萬名。當中，中國港灣工程有限責任公司領取了1,879萬的補貼，該公司2月時成為竹篙灣檢疫中心的承建商，曾引起社會爭議；上月則發生工人毆打監工事件。

中國港灣工程有限責任公司的名字出現在第三批保就業名單上，合共領取1,879萬的補貼，承諾受薪人數為718人。該公司為竹篙灣檢疫中心的承建商，2月17日時公司在內地社交平台微信公眾號中透露已經受土木工程署的委託，承擔設計及建造「竹篙灣公共衛生臨時隔離設施工程」，惟政府一直到2月24日才在網站公布早前已經批出合約，合約價高達1.93億元，引發公眾質疑無招標程序。

就在竹篙灣檢疫中心即將落成之際，網上傳出6月21日，土木工程拓展署監工在驗收時遭工人毆打的消息。土木工程署後來回覆指，確有名土木工程署監督人員工作期間，遭3至4名分判商工人襲擊受傷，隨後到醫院治療，並於同日下午出院。遇襲監工已報警。警方表示接獲報案，並拘留3名男子。

中國港灣是中國交通建設股份有限公司全資子公司，曾負責港珠澳大橋的填海工程，但該處曾發生人工島移位事件。旗下的香港振華工程，則承接三跑填海工程，曾被揭發用黃花沙取代洗水石粉。