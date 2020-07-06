港版國安法｜劉賜蕙接受央視專訪：擔任國安處首長感無到比光榮

《港區國安法》立法後，獲委任負責警務處設立的國安處、新任副處長劉賜蕙接受中央電視台專訪時表示，警隊會與駐港國安公署，建立密切的工作關係及保特密切溝通。 她又提到，擔任國安處首長感到無比光榮，因為過去一年本港發生社會動亂，令國家安全「發生了很大的威脅和漏洞」，強調中央出手訂立《港區國安法》，展示中央對一國兩制的堅持及對警隊的高度信心。

劉賜蕙首度以警務處副處長（國家安全）身份接受傳媒訪問。(央視網新聞圖片)

警務處副處長(國家安全)劉賜蕙表示，擔任香港警務處國家安全處的首任領導感到無比光榮，同時也意識到肩上的重要責任。

她表示，過去一年，香港的社會動亂對國家的安全發生了很大的威脅和漏洞，而中央主動出手訂立《港區國安法》，展現了中央對於「一國兩制」的堅持，和對政府、警隊的高度信心，「作為警隊國家安全處的首長，我感到無比光榮和意識到肩上的重要責任。」

特首林鄭月娥早前任命劉賜蕙為警務處副處長（國家安全），成為本港歷史上第二位最高級女警。（資料圖片）

她又指，中央對香港的關心及殷切的期盼，香港特區面對國家安全的威脅日趨嚴重，警隊作為主要的執法機構，可藉《港區國安法》賦予的權力，保障香港的安全穩定、「一國兩制」的行穩致遠和國家的領土完整。劉表明，「這個使命是光榮及任重道遠的。」

新成立的國家安全處是警隊維護國家安全的部門，她提到，根據《港區國安法》第17條，警務處維護國家安全部門的職責包括：收集分析涉及國家安全的情報信息；部署、協調、推進維護國家安全的措施和行動、調查危害國家安全犯罪案件，承辦香港特區維護國家安全委員會交辦的工作，以及執行港區國安法所需的其他職責。所有國安處的人員都是經過嚴格的品格審查，是警隊「精英中的精英」。