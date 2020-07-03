港版國安法｜特首任命劉賜蕙為副處長　掌管警務處國安部門

特區政府今日（3日）宣布，根據《港區國安法》第十六條第二款，任命本為警務處監管處處長的劉賜蕙為警務處副處長（國家安全），擔任警務處維護國家安全部門的負責人，並於今日宣誓就任。劉賜蕙是繼退休警務處副處長趙慧賢後，歷史上第二位最高級女警。特首林鄭月娥表示，相信劉賜蕙能夠履行歷史性職責，領導警務處國家安全處，承擔維護國家安全的重責。 政府發言人又指，香港特別行政區維護國家安全委員會（港區國安委）稍後會召開第一次會議，以「全面推展維護國家安全的工作」。

劉賜蕙升任副處長執掌國安部門後，成為歷史上第二位最高級女警。（資料圖片／魯嘉裕攝）

政府發言人表示，律政司就國家安全犯罪案件而設立的專門檢控科正式成立，首批檢控官會由律政司司長在徵得港區國安委同意後作出任命，而檢控科的負責人稍後會作出任命。政府亦會從現任裁判官中指定六名裁判官為指定法官，負責處理危害國家安全犯罪案件。

政府發言人又表示，根據《港區國安法》第十二條，成立港區國安委，由行政長官林鄭月娥擔任主席，成員包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、副處長（國家安全）劉賜蕙、入境事務處處長區嘉宏、海關關長鄧以海和行政長官辦公室主任陳國基。港區國安委秘書長由陳國基兼任。而中聯辦主任駱惠寧則出任國家安全事務顧問，將列席港區國安委會議。

據警隊資料，劉賜蕙於1984年加警務處，主力刑事情報、刑事調查、刑事政策及支援、毒品調查、商業罪案調查，近年負責人力資源管理及培訓事務。她曾於2004年協助社會福利署處理大量騙取綜援個案。被任命為副處長（國家安全）前，劉賜蕙擔任警務處監管處處長。