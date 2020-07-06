水務署監工涉跳閘被擒傷休班警　官指警員口供存不穩　裁被告脫罪

水務署監工涉去年「跳閘」進入港鐵旺角站後，遭一名休班警員截停，惟他被截停後反抗，因而被控抗拒警務人員罪，他否認控罪，案件今（6日）於西九龍裁判法院開審。涉案警長稱當日上班途中在港鐵站目擊被告「跳閘」，於是尾隨並截停他，惟期間被告曾掙扎及用雙手打其左前臂；辯方質疑港鐵職員未有要求協助，警員卻自行截查不恰當，證人不同意，更稱見人犯法不執法屬疏忽職守。 惟裁判官下午裁決時指，警員在盤問下的證供與其書面證供出現矛盾，港鐵職員亦未見到警員作出如他作供所述如展示委任證等行為，認為證供未夠穩妥，裁被告脫罪。

被告鮑樂明（25歲），水務署二級監工，被控於去年9月10日，在旺角港鐵站月台上抗拒執行職務的警務人員楊希勤。

曾向港鐵職員投訴

警長楊希勤供稱，事發時他隸屬投訴警察課，當日準備乘地鐵上班時，在旺角站內看到身穿黑衣的被告「跳閘」，於是尾隨被告至月台，並先越過被告，向港鐵職員投訴被告「跳閘」，職員當時表現猶豫並沒有反應。

警員楊希勤稱上班時見人跳閘遂上前截查。(李慧娜攝)

楊續指，當時被告已抵達月台，他於是轉身用左手搭著被告肩膀，並向他出示委任證表明身份，並稱看到被告「跳閘」，被告欲轉身離去，又用雙手打楊的左前臂，楊於是大叫要求港鐵職員協助，及後有3至4名職員上前，並將被告及他帶至站長室，楊的左前臂後來出現紅腫。

見人犯法不執法屬疏忽職守

辯方質疑港鐵職員未有要求協助，但楊卻表露身份截查被告，做法不恰當，正如涉及不小心駕駛的罪行中，警員應要通知交通部門執法，不應自行表露身份截查。楊則解釋有關指引是為防影響道路使用者，但情況與此案有別，直言若他眼見有人犯法卻不執法，便屬疏忽職守。

辯方指楊起初沒表明身份

辯方指出，楊起初截查時，沒表明身份也沒出示委任證，而被告與他的拉扯屬自然反應，楊後來表明身份後，被告已停止掙扎，表現合作，楊不同意說法。

案件編號：WKCC4232/2019