內地通報一宗鼠疫個案　內蒙古一牧民染腺鼠疫　皮膚有傷口易感染

衞生署衞生防護中心公布，今日（6日）接獲國家衞生健康委員會通報一宗鼠疫個案，涉及內蒙古一名牧民，該病人發病前曾於鼠疫疫源地活動。 衞生防護中心發言人提醒，鼠疫由受感染動物、主要是齧齒動物身上帶菌的跳蚤經叮咬人類而傳播。人體皮膚若有傷口並與帶菌動物的體液或組織接觸，亦有機會受到感染。

該名感染鼠疫的內蒙古牧民，根據流行病學調查和臨床表徵，病人於昨日（5日）確診患上腺鼠疫，發病前曾於鼠疫疫源地活動。病人現於當地醫院接受隔離治療，情況穩定。

衞生防護中心發言人說，鼠疫由受感染動物（主要是齧齒動物）身上帶菌的跳蚤經叮咬人類而傳播。人體皮膚若有傷口並與帶菌動物的體液或組織接觸，亦有機會受到感染。

腺鼠疫是鼠疫的一種，除非接觸了受感染者淋巴結的膿液，否則通常不會在人與人之間直接傳播。患上腺鼠疫的病人通常會發燒、頭痛及局部淋巴結脹大和疼痛，特別是環繞於腹股溝部位的淋巴結。當鼠疫桿菌侵入血液時，病情可發展為敗血症鼠疫。

發言人提醒，旅遊人士應避免前往鼠疫疫區旅行，亦應慎防鼠患及被跳蚤叮咬。防蚊用的昆蟲驅避劑可同樣防止跳蚤及吸血類昆蟲叮咬。液體或噴霧配方的有效成分應包含避蚊胺、IR3535或「埃卡瑞丁」（又名「派卡瑞丁」）。