食環署八周內捕逾600隻老鼠　對食物業處所提69宗檢控

食物環境衞生署今日（3日）表示，在全港各區進行今年首輪的目標小區滅鼠行動已於6月26日結束，期間共收集626隻死鼠及捕獲620隻老鼠，並對街市、小販或食物業處所作出69宗相關檢控。 食環署發言人稱，為期十星期的第二期全港滅鼠運動將於7月6日展開。他呼籲社會各界斷絕老鼠的食物來源、清除老鼠的藏匿點及堵塞老鼠來往的通道。

食環署在萬個地點放置毒餌及捕鼠器

食環署發言人今日（3日）說，於5月4日展開為期八星期的目標小區滅鼠行動。過去八個星期，食環署在出現鼠患的地點，例如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤的周邊地方等加強滅鼠，在9,271個和19,333個地點分別放置毒餌及捕鼠器、毀滅221個鼠洞、收集626隻死鼠和捕獲620隻老鼠。

除了積極滅鼠，食環署人員亦加強目標小區的街道潔淨服務和街市及小販市場的清潔工作，包括清掃及清洗街道和後巷，以及清理街道、街市及小販市場的雜物和垃圾，以保持環境衞生。

7月6日展開第二期全港滅鼠運動

此外，食環署亦加強巡查街市、小販和熟食市場、食物業處所等，並特別針對處所的衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、堆放雜物及違法棄置廢物等情況，加強執法行動。過去八星期，食環署共進行16,540次巡查，發出1,849個衞生建議、1,694個口頭警告、兩封警告信、940張定額罰款通知書及作出69宗檢控。

食環署亦加強公眾教育和宣傳，並為私人樓宇的物業管理公司、食肆負責人、街市檔戶及商販等舉辦了110次衞生宣傳推廣活動，向他們提供防治鼠患的知識及技術指導。

發言人又稱，當局的防治鼠患工作不會鬆懈，為期十星期的第二期全港滅鼠運動將於7月6日展開。他呼籲社會各界繼續參與有關行動，斷絕老鼠的食物來源、清除老鼠的藏匿點及堵塞老鼠來往的通道，同心協力，防治鼠患。