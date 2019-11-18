內蒙古新增一宗鼠疫個案　內地衞健委：與北京兩宗病例無關連

衞生署衞生防護中心今日（18日）正密切監察內蒙古一宗鼠疫新增個案，涉及一名55歲男子。 根據內蒙古自治區衞生健康委員會的資料，該名男病人病發前曾進食野兔，於11月16日確診患上腺鼠疫，現於當地醫院接受治療。其緊密接觸者至今沒有出現病徵，亦沒有發現此個案與最近兩宗於北京確診的肺鼠疫個案有流行病學關連。

衞生防護中心說，鼠疫由受感染動物（主要是齧齒動物）身上帶菌的跳蚤經叮咬人類而傳播。人體皮膚若有傷口並與帶菌動物的體液或組織接觸，亦有機會受到感染。



腺鼠疫是鼠疫的一種，除了接觸受感染者淋巴結的膿液，否則通常不會在人與人之間直接傳播。患上腺鼠疫的病人通常會發燒、頭痛及局部淋巴結脹大和疼痛，特別是環繞於腹股溝部位的淋巴結。當鼠疫桿菌侵入血液時，病情便發展成為敗血症鼠疫。



發言人提醒，旅遊人士應避免前往鼠疫疫區旅行，亦應慎防鼠患及被跳蚤叮咬。防蚊用的昆蟲驅避劑可同樣防止跳蚤及吸血類昆蟲叮咬。液體或噴霧配方的有效成分應包含避蚊胺、IR3535或「埃卡瑞丁」（又名「派卡瑞丁」）。市民可參閱衞生防護中心的「使用昆蟲驅避劑的注意事項」。



發言人補充：「外遊人士從受影響地區返港後，如突然發燒、發冷顫抖、身體疼痛或胸口不適，應盡快求醫及告知醫生外遊細節，以便及早調查和接受治療。鼠疫是法定須呈報傳染病，醫生須將懷疑或確診個案呈報衞生防護中心進行調查及控制措施。」