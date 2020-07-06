港版國安法｜控方指遭被告衝擊3警重傷　有致脊椎移位及肋骨骨折

男子涉嫌在回歸日背著插有「光復香港時代革命」旗幟的背包，騎電單車衝向警員，從而成為首名被控違反《港版國安法》的被告，他今(6日)出院並被押送至西九龍法院應訊。控方在庭上播放影片，指被告展示旗幟時引起現場人士歡呼，亦令多名警員受傷，其中3人傷勢嚴重，傷劫包括脊椎移位及肋骨骨折，警方亦需時檢取閉路電視片段作調查，要求案件押後3個月，惟辯方指新法保釋門檻高，要求縮短還押時間，裁判官未有接納並把案押後至10月6日再提訊。

3警嚴重受傷1人仍留院

被告唐英傑，23歲，被控一項煽動他人分裂國家，及一項恐怖活動罪。

主控官在庭上透露，事發時被告駕駛電單車，其背包上插有「光復香港，時代革命」旗幟，沿灣仔軒尼斯道駛至謝斐道時，曾衝過3條警方防線，每條防線約有10名警員駐守，第3條防線的警員嘗試攔截，當中有3人嚴重受傷，包括脊椎移位、肋骨骨折、紅腫等，1人至今仍在留醫。

被告唐英傑涉嫌騎電單車衝向警方防線，令3警嚴重受傷。(資料圖片)

有人歡呼顯示行為涉煽動成份

控方在庭上亦播放多條顯示事發過程的片段，片中可聽到有途人歡呼，顯示被告行為涉煽動成份。控方指本案有3人嚴重受傷，事發時更有途人在旁，故要求案件押後3個月，以便警方檢取涉案地點的閉路電視片段、公開新聞片段、檢驗被告的電單車及手機。

辯方質疑旗幟沒有分離意思

惟辯方大律師劉偉聰質疑案件是否涉及危害國家的元素，又指涉案旗幟上的字句，沒有隱含改變香港法律地位、或推翻政權的意思，「光復香港」按字面意思，可理解為恢復香港固有光彩、自由、法治民主；「革命」則可理解為重大改變，又指如科學革命、工業革命等，也有「革命」一詞，但只意味在人類層面上的重大改變，無論字句的英文或中文解釋也沒包含分離香港的意思。

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未能顯示其行為如何脅逼中央政府

劉又指，有關恐怖活動罪的指控，只是令公眾受驚及警員受傷，看不到有關行為如何脅逼中央政府，亦看不到指控的行為與被告的政治主張如何相關，即使指控的行為成立，也看不到其如何危害國家安全。

惟裁判官最後仍按控方申請，把案押後至10月，同時亦拒讓被告保釋，但補充被告仍可向高等法院申請上訴。

案件編號：WKCC 2217/2020