新冠肺炎｜港泰護老中心兩院友初步確診　附近居民憂接觸感染

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，消息指慈雲山港泰護老中心有兩名院友初步確診。今日（7日）早上未見該護老中心有進行消毒工作，惟上午約11時許有三名身穿有醫院管理局標誌制服的人士，以及一名自稱為醫管局醫生共四人進入護老中心內。 與港泰護老中心相鄰的永發大廈有居民坦言感擔心，因護老中心與永發大廈共用電梯，平時或會接觸到護老中心職員及探望長者人士，憂慮或會現接觸感染，因此現時會「先消毒電梯啲掣再隔住紙巾㩒」。

港泰護老中心位於慈雲山毓華里永發大廈地下3號前舖、1字樓及2字樓，以及蒲惠里11號地下。現場所見，兩間位置接近，僅是轉角位，而職員亦於兩間護老中心穿梭。

永發大廈居民吳太表示，得悉護老中心有人確診後感擔心，據平日觀察護老院「都無見過幫啲入去嘅人探熱」。她又指，因護老中心地舖無法進入一、二樓，職員等亦會使用永發大廈電梯，「一定擔心啦，唯有自己做好啲消毒，先消毒電梯啲掣再隔住紙巾㩒」

張茂清上午亦到港泰護老中心視察，他指不少居民表示擔心清潔情況。（黃金棋攝）

至上午約11時許，四人進入護老中心，當中三人身穿有醫管局標誌的制服，四人未有回應提問。現場所見，四人進入護老中心後，先穿上全套防護衣物，再入內。

黃大仙區議員張茂清上午亦到港泰護老中心視察，他表示因永發大廈與護老中心相鄰，不少居民擔心清潔情況，「職員都會用永發大廈，都有永發大廈嘅長者住喺入面」。張又引述大廈法團指，會先安排進行大清潔，惟現時當局仍未回應查詢，「入面員工安排等等點安排都無明確答案，街坊更加擔心」。張又稱，已準備防疫包派發予居民。