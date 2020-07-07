新冠肺炎｜演藝學院二年級生確診 　患者主修鋼琴　校園關閉消毒

新冠肺炎疫情再走入社區，本港突爆出多宗本地感染個案，據悉香港演藝學院一名音樂系主修鋼琴的二年級學生確診感染。 香港演藝學院於早上安排學生離開校園，並會關閉校園直至另行通知。下午有清潔人員到達校園，亦有學生回校收拾樂器。有演藝學院學生稱，對於同學確診感擔心，但認為校方於復課後防疫安排妥當，而同學有自律戴口罩。

校方：染病學生自6月17日起無回校

香港演藝學院聲明稱，於早上接獲通知有學生確診感染新型病毒，該學生自6月17日起未有返回學院。學院決定關閉校園，並要求所有學生和職員離開，會在下午在校園進行消毒。

於下午約1時半，有帶同保護衣及消毒用具的人士進入校園。學校大樓及行政樓的大門均已鎖上，於大堂設有體溫監測點及有保安在內駐守，有學生帶同樂器等個人物品離開校園。

香港演藝學院宣布，接獲通知一名學生確診，學院決定關閉校園，並要求所有學生和職員離開。（張嘉敏攝）

就讀音樂系主修銅管樂器的葉同學，原打算回校參與畢業生的音樂演奏會，於早上11時多獲悉有同學確診，並在中午12時收到校方電郵通知，稱會關閉校園直至另行通知。他於下午回校收拾物品，被校方要求先往保安處登記。

學生：日後戴豬咀返學

他稱對於有同學確診略感擔心，但認為學校於復課後的防疫措施不錯，包括會分開主修不同樂器的學生使用不同的練習室，在內亦有設置消毒用品。他又說，同學亦自律於公眾地方會戴上口罩，不覺得有鬆懈。他稱，自己有戴上兩層口罩，包括布口罩及外科口罩，會考慮日後戴「豬嘴」回校。

吳同學於早上在校內上課，期間獲通知要離開校園。他稱對有同學確診不太擔心，因與確診學生就讀不同學系，加上校方過往有做足消毒措施。