保就業計劃｜創新辦：下周初將發放第5批工資津貼　涉款42億

新冠肺炎疫情肆虐數月，重創各行各業，政府早前推出「保就業計劃」。創新辦今日（7日）宣布，將於本周內通知第5批、涉約9 000名成功申請的僱主，並於下周初發放約42億元工資補貼，涵蓋超過19萬名僱員。在這批僱主中，4%為聘請50名僱員或以上的大型企業。另外，約2,000名自僱人士亦會於下周初收到7,500元一筆過資助，涉及資助額約1,500萬。

創新辦今日表示，下周初將發放第5批工資津貼，涉款42億。（資料圖片）

政府表示，這批僱主獲得平均工資補貼約為46萬元，較首三批獲批補貼僱主的平均補貼額21.4萬為高，惟較第四批僱主的平均補貼額56.5萬低。連同首四批已發放的工資補貼，五批工資補貼合共涉及約296億元，涵蓋接近11萬名僱主及超過130萬名僱員。另外，五批合共約8.6萬名自僱人士收到一筆過7,500元資助，涉及約6.5億元。

發言人又補充，扣除不符合資格申請後，秘書處正處理其餘約4.9萬名僱主和約1.8萬名自僱人士的申請，目標是於7月中旬完成審批符合資格的申請。這些申請當中，約2.3萬名僱主仍未應秘書處及代理人要求補交銀行，或強積金戶口資料，秘書處及代理人正繼續跟進，以期能盡快完成審批。

發言人又指，在第三批獲發補貼的僱主當中，有約150名僱主於其「指定月份」有聘用僱員，大部分聘用一或兩名僱員，但3月份僱員人數為0。由於這些僱主在提交申請時，已承諾會將工資補貼全數金額用於支薪，他們必須重新聘請員工，並將工資補貼全數用於支付6月至8月的僱員工資，及為他們作強積金供款，否則政府會收回工資補貼。