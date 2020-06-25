保就業計劃｜14萬份自僱人士申請不符資格　正陸續通知有關申請者

港府推出「保就業」計劃，為自僱人士提供一筆過7,500元資助。政府今日（15日）表示，在申請期內收到共259,860份申請，但發現當中約14萬份申請，因不符合申請資格而未能獲批資助，正陸續通知有關申請者。

大多申請人非以「自僱人士」身份開設戶口



政府發言人解釋，未能獲批一筆過資助申請，主要因申請人並非以「自僱人士」（Self-employed Person）身份開設強積金戶口，而是以僱員（Employee）身份、或因離職後開設的「個人帳戶」（Personal account）提出申請，又或其以「自僱人士」身份開設的強積金戶口在於今年3月31日或之前已取消，故不符合申請資格。

發言人又指，若申請人對結果有任何查詢，可在通知起計14天內電郵至subsidy@employmentsupport.hk 。

「保就業」計劃為自僱人士提供一筆過7,500元資助，政府今日表示約14萬份申請不符資格。（資料圖片）

已完成審批7.4萬份申請

在計劃下，申請人須以「自僱人士」身份登記參加強積金 計劃，而有關戶口必須於今年3月31日或之前已開設，並於今年3月31日仍未取消，才符合資格。根據強制性公積金計劃管理局資料，約有21.5萬自僱人士符合申請一筆過資助的資格。

「保就業」計劃秘書處已完成審批並通知約7.4萬名成功申請一筆過資助的自僱人士，涉及款項約5億6000萬元，並會盡快處理其餘4萬多份申請。