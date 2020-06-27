保就業計劃｜67%僱主申請遜預期　羅致光：部分店舖打算7月結業

保就業計劃第三批申請已完成審批。勞工及褔利局局長羅致光今早（27日）在商業電台《政經星期六》上表示，有約67%成僱主申請，比預期的70%至80%「低少少」，認為僱主對計劃認知不夠，或礙於公司聲譽，亦相信部份打算結業或裁員而不申請。他指，現時正審視第四批申請，如展開第二期保就業計劃，初步傾向申請程序沿用今次第一期的方法。 另外，他認為本港失業率未來不樂觀，指現時全球經濟「蕭條」，「一定要好謹慎睇香港失業情況。」料未來一段時間都會維持5%至6%的失業率。

我一直估計是70%僱主，最多80%僱主會申請。我估計可能似乎認知程度都係偏低，當然有部分我了解因為聲譽的風險，擔心人哋唔知點樣諗緊公司；有啲人可能估計店舖6月底（租約）就到期，可能都唔續期，差不多肯定會結業，所以覺得咁，佢很大風險。 勞福局局長羅致光解釋保就業計劃申請的僱主低於預計原因

保就業計劃有約67%僱主申請，羅致光形容反應比預期「低少少」，認為僱主對計劃認知不夠，或礙於公司聲譽，亦相信部分因打算裁員而不申請，因為計劃要求6、7、8月受聘人數不可少於3月，亦不可裁員，否則無法申請該計劃第二期津貼。

羅致光指，有約萬宗僱主申請為3月31日後新開立的強積金戶口，故並不符合資格。自僱人士方面有約14萬份申請不符合資格，包括並非以「自僱人士」身分開設強積金戶口，是在離職後開設的「個人帳戶」，亦有僱主利用銀行個人戶口「出糧」等。

勞工及褔利局局長羅致光。（資料圖片／歐嘉樂攝）

目前第三批申請已完成審批，正審視第四批申請。他指，部份公司如有個別僱員不合資格就須時調查。羅致光指，將展開的第二期計劃，初步傾向申請程序沿用今次第一期的方法，經第一期已有基礎，料可減省工序加快審批。

料4月至6月失業率破6%

羅致光表示，本港失業率未來仍不樂觀，相信7月中公布的4月至6月的移動平均數會超過6%，但按單月計，5月的失業率較4月有所回落，料6月的失業率亦會稍下降，可視為失業率高峰期已過，但須待6月數據才能確定。不過，據以往經驗及今次疲情影響是全球性，相信經濟復蘇能力較差。如2003年SARS只是亞洲受挫，當年夏天亦已斷疫情，但仍需到2017年才做到「全民就業」。他形容現時全球經濟「蕭條」，「一定要好謹慎睇香港失業情況。」料未來一段時間都會維持5%至6%的失業率，情況較好時仍會有4%失業率，認為「不樂觀」。