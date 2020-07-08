新冠肺炎｜何栢良：的士司機或已三四代傳播　籲市民押後聚會

本港新冠肺炎疫情突然惡化，本港昨日新增共有14宗確診個案，當中9宗為本地個案，其中5宗未找到源頭，甚至有的士司機染疫。 港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（8日）在電台節目指出，相信與的士司機有關的個案，至今已有三至四代傳播，本港更有五至六個不明源頭的傳播鏈。他認為現時情況令人擔心，食肆收緊措施「刻不容緩」，亦可考慮強制要求乘搭交通工具時佩戴口罩。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

料今日本地個案不會少

何栢良說，與的士司機有關的個案，相信已有三至四代傳播，料由粥粉麵師傅傳播予食客，再由食客傳予司機，然後司機再感染乘客。他相信，今日的本地感染個案不會少，而本港已經有五六個源頭不明的傳播鏈，呼籲市民要有心理準備。

可將的士車窗調低 以助通風

何說，可考慮市民乘搭交通工具時，強制要求佩戴口罩。他又指，由於的士空間較細，加上現時已有傳播鏈，建議市民切勿在車廂內拉下口罩。此外，他認為在密閉空間下佩載口罩亦未必「隱陣」，建議乘客將左右兩邊的窗調低，以助通風。

他又說，若要光顧食肆，建議市民盡量買外賣，若約了朋友在餐廳會面，應改為在家中約會，或再約會延期。

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