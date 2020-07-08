新冠肺炎｜袁國勇：本地再爆發是預料之內　室內人數不設限無根據

本港新冠肺炎疫情逆轉，本港昨日新增共有14宗確診個案，當中9宗為本地個案，其中5宗未找到源頭。 香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（8日）在電台節目時指，今次爆發是「所有專家的預料之內」，又稱餐廳容易做成交叉感染，故需馬上有管制措施，批評政府早前將室內人數限制全撤，但室外則限50人群組聚集是「完全無科學根據」。

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袁國勇表示，今次爆發是「所有專家嘅預料之內」。他解釋，邊境檢疫仍然有漏洞，而政府在父親節又將放寬社交距離，即使早前嘉里物流及瀝源邨祿泉樓爆發疫情，至今仍未找到隱形傳播鏈，但每日測試數目卻仍未有增至7,500，當所有因素結合，自然再有爆發，「父親節是兩個星期前，現在（疫情）就出現。」

▼新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）

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食肆最需要控制 措施要早出台

袁國勇預料，未來感染數字會繼續上升，若不即時採取措施，確診數字會逐漸增加。他認為，最危險的時候，正是市民脫下口罩的時候，有關情況在食肆、酒吧、卡拉OK最普遍，故必須馬上有相應措施，批評政府早前將室內人數限制全撤，但室外則限50人群組聚集是「完全無科學根據」。

袁指出，食肆必須要有社交距離，食客亦要在同一方向進食，以免交叉口水。他重申，無病徵人士的唾液，每毫升可有一億至十億個病毒載量，「當你一除低口罩，周圍碗碟、筷子、匙羹等等，全部都可以有病毒，當服務員拎走啲野時，隻手已經有病毒。」他又指，當服務員再端出食物予其他食客時，或已做成交叉感染，故收餐及送餐的職員亦要分開。

長者染疫死亡率高

此外，慈雲山港泰護老中心有院友確診。袁說，香港部份老人院環境惡劣，抽風、老人之間的距離，甚至員工的感染控制措施實施能力都較弱，加上屬於厭惡性工作，員工流動較大，故「做得足好難。」他續指，當探訪者或員工染病後，便會在老人院爆發，「當佢哋（長者）惹到，死亡率會好高。」

香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

未有需要全校停學

此外，昨日多間學校的師生或其親友確診，被問及是否有需要全校停學，袁認為，如只得一個老師染疫，無需要因為個別個案而全部停學。

至於書展能否舉行，他認為要視乎能否做好控制措施，例如場地的抽風是否足夠、有否量度體溫等，同時亦要檢查參加者有否將口罩佩戴好。